Xiaomi Mi 11: data di lancio confermata, arriverà prima del previsto

Xiaomi Mi 11 era uno degli smartphone più attesi del 2021... prima che ne venisse annunciato il lancio per dicembre 2020.

L'azienda ha confermato sul social network cinese Weibo che la serie Mi 11 verrà presentata il 28 dicembre alle 19:30 CST (che corrispondono alle 2:30 del 29 dicembre, ora italiana). Varie indiscrezioni precedenti parlavano di un lancio programmato per il 29 dicembre o addirittura di febbraio 2021, ma sono state tutte smentite da quest'ultima notizia ufficiale.

Il teaser dell'evento non ci ha rivelato nulla di particolarmente dettagliato, limitandosi a confermare il nome della serie Xiaomi Mi 11. Per saperne di più sugli smartphone Xiaomi di nuova generazione non ci resta che attendere l'evento ufficiale.

Solo in Cina, per ora

Come quasi tutti gli altri smartphone Xiaomi, la serie Mi 11 verrà dapprima annunciata in occasione di un evento esclusivo in Cina, che si terrà in cinese mandarino e durante il quale verranno date informazioni specifiche appunto per la Cina, come la disponibilità e il prezzo.

Questo non significa che la serie Mi 11 non sbarcherà in Europa: generalmente Xiaomi tiene un ulteriore evento a poca distanza, durante il quale svela i prezzi e la disponibilità negli altri Paesi di distribuzione.

Xiaomi Mi 10 aveva debuttato globalmente sei settimane dopo rispetto al lancio in Cina, quindi potremmo vedere Xiaomi Mi 11 verso la fine di gennaio o l'inizio di febbraio.

Questo significa quindi che Samsung Galaxy S21 potrebbe essere il primo smartphone dotato del nuovo Snapdragon 888 su cui potremo mettere le mani il prossimo anno.