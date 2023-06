Xiaomi 13 Ultra approda in Europa per sfidare iPhone 14 Pro Max e Galaxy S23 Ultra

Xiaomi ha annunciato che il suo nuovo top di gamma Xiaomi 13 Ultra arriverà in Europa il 12 giugno.

Dopo il grande successo ottenuto in Cina in occasione dell'evento di presentazione, lo smartphone top di gamma dell'azienda arriverà nel vecchi continente per affiancare gli altri modelli della gamma Xiaomi 13, ovvero Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro, due dei migliori smartphone Android in circolazione.

La notizia è stata diffusa da un comunicato stampa pubblicato dall'azienda sui propri canali social, dove si legge a chiare lettere che Xiaomi 13 Ultra sarà disponibile in Francia, Germania, Italia e Spagna a un prezzo stimato di 1.499 euro.

Xiaomi 13 Ultra vanta molte specifiche eccellenti che lo pongono in concorrenza diretta con i top di gamma Samsung Galaxy S23 Ultra, con il quale condivide il processore, e iPhone 14 Pro Max. Lo smartphone di punta Xiaomi è dotato di un ampio e luminoso display da 6,7 pollici Full HD+ con frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, fino a 16GB di RAM e 1TB di storage.

Come per tutti i modelli Ultra di Xiaomi, il prezzo più elevato rispetto alla variante pro dipende quasi interamente dalle quattro fotocamere sul retro. Grazie alla collaborazione con Leica, il top di gamma Xiaomi dispone di quattro sensori da 50 MP che offrono una gamma completa di funzioni per un uso amatoriale e professionale. Il comparto fotografico è composto da un obiettivo grandangolare, un obiettivo ultra-wide, un teleobiettivo 3,2x e un teleobiettivo periscopico 5x.

Queste specifiche fanno di Xiaomi 13 Ultra uno dei migliori cameraphone in circolazione, anche se non abbiamo ancora avuto modo di provarlo quindi dovremo attendere di averlo tra le mani per dare un giudizio approfondito.

Uno smartphone eccellente con disponibilità lmitata

Anche se non abbiamo ancora recensito Xiaomi 13 Ultra, siamo riusciti a provare Xiaomi 13 Pro e 12S Ultra riscontrando una qualità fotografica eccellente. Xiaomi produce telefoni in un'ampia gamma di fasce di prezzo e saremmo felici di provare anche il modello Ultra per confrontarlo con i top della concorrenza.

Secondo una ricerca di Counterpoint e Canalys , gli smartphone di fascia alta sono sempre più popolari anche in un momento (come quello che stiamo vivendo) di contrazione del settore smartphone. Xiaomi 13, ad esempio, è uno dei dispositivi più venduti di quest'anno.

In tal senso, Xiaomi ha risentito della scarsa disponibilità dei suoi dispositivi premium, spesso destinati esclusivamente al mercato interno: notoriamente l'azienda preferisce vendere i suoi telefoni in Cina, dove da anni è tra i primi cinque marchi di smartphone in termini di quota di mercato. È una strategia che, unita alla vendita di prodotti per ogni fascia di prezzo e mercato, ha dato i suoi frutti in passato, consentendo a Xiaomi di crescere rapidamente.

Detto questo, l'azienda cinese ha attraversato un momento di calo delle vendite in linea con l'attuale crisi di mercato. Forse la strategia adottata finora da Xiaomi ha raggiunto il suo limite di sostenibilità e l'immissione nel mercato Europeo di un modello di fascia premium è la mossa giusta per conquistare una nuova fetta di mercato.