Windows 11, una funzione segreta mostra come sarà Windows 12

Nuove funzionalità nascoste in una prima versione del prossimo aggiornamento di Windows 11 consentiranno agli utenti di configurare il proprio "PC Cloud" e questo potrebbe essere un indizio di ciò che Microsoft ha in programma per il futuro di Windows, come ad esempio Windows 12.

Come riferisce Neowin, l'utente Twitter Albacore ha analizzato la versione 23419 di Windows 11 Dev, in distribuzione per gli iscritti al programma Windows Insider e disponibile sui canali Canary, Dev e Beta.

In una serie di tweet, Albacore ha notato che nell'app "Impostazioni" di Windows 11 sono ora disponibili delle opzioni per l'accesso a un PC Cloud, tramite un'app dedicata o direttamente dal desktop.

Le impostazioni contengono anche una sezione che consente di scegliere quali porte, funzioni e accessori condividere con il PC Cloud. Ad esempio, si possono condividere le porte USB, il che significa che una chiavetta USB inserita nel PC fisico sarà accessibile anche sul Cloud PC.

Se si lascia il PC acceso, si può accedere al Cloud PC su un altro dispositivo e avere accesso alla chiavetta USB, oppure si può copiare rapidamente il materiale dalla chiavetta all'archivio cloud, rendendolo disponibile per qualsiasi altro dispositivo a cui si accede. Sembra che sia possibile condividere anche gli appunti, le stampanti, il disco rigido locale, il microfono e altro ancora.

Funzioni nascoste

Se la funzione Cloud PC di Windows 11 sarà come il Cloud PC incluso nell'abbonamento a Windows 365 Business di Microsoft, si avrà accesso a uno spazio virtuale che funzionerà come un normale PC. Indipendentemente dal dispositivo utilizzato, che si tratti di uno smartphone o di un Chromebook, purché si disponga di una connessione a internet, si potrà accedere al Cloud PC e utilizzarlo come se si fosse seduti di fronte ad esso.

Probabilmente in Windows 11 sarà legato a un abbonamento a OneDrive, anche se potrebbe essere possibile accedere gratuitamente a una versione limitata, proprio come avviene con il cloud storage.

Queste funzioni sono ben nascoste al momento. Oltre ad essere presenti in una versione di Windows disponibile solo per gli insider, è necessario modificare il file DLL "settingshandlers_cloudpc" per attivarle. È chiaro che Microsoft non è pronta a mostrare questa novità, ma ci dà un suggerimento allettante sul tipo di sistema operativo che Windows 12 potrebbe essere.

Windows 12 in cloud?

Microsoft è stata molto chiara circa il suo interesse a portare Windows nel cloud. Non solo ha aggiunto la funzionalità a Windows 365 Business, spiegando che "Microsoft Cloud PC è una nuova offerta strategica costruita sulla base di Windows Virtual Desktop per fornire Desktop as a Service", ma Panos Panay, che guida il team Windows di Microsoft, ha parlato di come Cloud PC sarà il futuro di Windows, che molti hanno inteso come Windows 12.

Come abbiamo riferito in precedenza, anche il CEO di Microsoft Satya Nadella ha recentemente commentato che "i confini tra PC e cloud stanno svanendo". Queste nuove funzionalità basate sul cloud che sono state nascoste nell’aggiornamento di Windows 11 potrebbero essere un primo segnale su ciò che Microsoft ha in programma per la prossima versione del suo sistema operativo.