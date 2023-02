Windows 11, l'avvio rapido crea un sacco di problemi

A volte odio davvero Windows. Ecco, l'ho detto.

Non approfondirò tutti i motivi per cui ho un rapporto di amore-odio con questo sistema operativo, generalmente apprezzato da tutti. Credo che l'aver sfiorato la scomunica da parte dei miei colleghi sia una punizione sufficiente per aver osato parlarne male.

Inoltre, non ho intenzione di buttarmi nel mezzo di una guerra senza munizioni, soprattutto perché il dibattito MacOS vs Windows non mi appassiona più di tanto. Ma, ad essere sinceri, a volte Windows 11 rischia davvero di farmi ammattire. Bisogna ammettere che, per quanto solido, c'è qualche problema casuale che va sistemato.

Questa settimana il mio notebook gaming, che uso anche per testare e recensire le periferiche, ha deciso di riavviarsi senza preavviso o autorizzazione a causa di un piccolo aggiornamento che non sapevo nemmeno esistesse. Mi è costato tutti gli appunti che avevo preso quel giorno sul Blocco note senza salvare, essendo abituata all'applicazione Note di macOS Ventura che salva tutto in automatico.

E questa non è nemmeno la cosa peggiore. Al riavvio, Windows 11 ha deciso che il Bluetooth del mio portatile non serviva più, e non si è preoccupato di renderlo nuovamente disponibile: una "catastrofe" ancora più grande, dato che sia la mia attuale tastiera meccanica che il mio mouse wireless necessitano di un collegamento Bluetooth per funzionare.

In sostanza, per ripristinare il Bluetooth sul mio portatile ho sprecato circa tre ore della mia vita.

Tante "correzioni"

Dopo aver completato l'aggiornamento e riavviato il computer, Windows 11 mi ha giustamente informato che "Il Bluetooth non è disponibile su questo dispositivo. Provare a utilizzare un adattatore esterno per aggiungere la funzionalità Bluetooth a questo computer". Come è potuto succedere se cinque minuti prima funzionava perfettamente?

A quanto pare, nessuno lo sa. È uno di quei problemi casuali che Windows presenta all'improvviso. Anche altri utenti che hanno riscontrato lo stesso problema, e sono molti, ma nessuno è in grado di dire come un aggiornamento semplice e apparentemente immediato possa causare il malfunzionamento di un determinato driver o file, il che significa che è davvero difficile individuare la causa.

E quando non si riesce a individuare la causa effettiva del problema, il piano d'attacco sembra essere quello di provare una serie di soluzioni finché non si trova quella giusta.

Ancora più esasperante è il fatto che non esiste un'unica soluzione per questo problema (anche se, a dire il vero, questo accade anche su macOS di tanto in tanto). Le soluzioni comuni che funzionano per la maggior parte delle persone non funzionano necessariamente per voi. Un utente si è talmente stancato dopo averne provati diversi senza successo che ha spento il computer, l'ha scollegato e l'ha riacceso dopo 10 minuti come ultimo tentativo e ha risolto il problema.

L'unica cosa che ha funzionato

L'unica cosa che alla fine ha funzionato per me è assurda quanto il problema stesso.

Windows Club (Si apre in una nuova scheda) ha fornito la risposta che cercavo: disattivare l'avvio veloce e riavviare il portatile.

Naturalmente avevo già eseguito tutte le procedure, disinstallando e reinstallando il driver Bluetooth, riavviando tutti i driver relativi al Bluetooth ed eliminando un driver USB danneggiato, per non parlare del fatto che ho riavviato il mio computer portatile dopo ogni singolo passaggio. Ma questo non è bastato fino a quando non ho disattivato l'avvio rapido, che probabilmente è stato attivato durante l'aggiornamento.

Tuttavia, non avrei mai pensato che fosse questa la soluzione se non avessi fatto qualche ricerca in più.

Quanti problemi

Ci sono articoli risalenti al 2017 che spiegano come l'avvio rapido possa causare problemi che vanno dalla difficoltà di installare gli aggiornamenti di Windows all'impossibilità di accedere alle impostazioni del BIOS, e su come disabilitarlo. Introdotta per la prima volta con Windows 8 nel 2016, la funzione dovrebbe rendere più rapido l'avvio del PC (se eseguita correttamente). Se attivata, la funzione non spegne completamente il PC e lo mette in stato di ibernazione, consentendo un accesso più rapido al sistema.

Ma evidentemente non funziona bene e il fatto che un aggiornamento possa abilitarla a vostra insaputa è esasperante. Ancora più incredibile è il fatto che continui a causare problemi e che Microsoft non si sia preoccupata di risolverlo (o di rimuoverlo completamente dall'attuale iterazione di Windows).

Non elencherò tutti i motivi per cui dovreste disabilitare l'Avvio rapido sul vostro computer: questo è un altro articolo per un altro giorno. Fatevi un favore, risparmiatevi il dolore e fatelo. Potrebbe anche essere la soluzione giusta per altri problemi casuali di Windows che incontrerete in futuro.