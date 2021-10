Windows 11, arrivano le app Android native, ma non per tutti

Windows 11 introduce finalmente l'atteso supporto per le app Android, sebbene al momento solo in fase di test nell'ambito del programma Windows Insider.

Come ricorderete, la possibilità di eseguire app Android su Windows 11, in particolare quelle fornite dall'app store Amazon tramite Microsoft Store, era attesa già all'arrivo del sistema, ma non è stato così.

Adesso, però, la nuova funzione è stata affidata ai tester del canale Beta (Windows 11 Build 22000.xxx) negli Stati Uniti. I tester del canale Dev non avranno ancora accesso al supporto Android, ma Microsoft promette che arriverà presto.

L'azienda ricorda che la funzionalità è resa possibile da Windows Subsystem for Android, che i tester troveranno nel menu Start (e da qui potranno accedere anche alle impostazioni). Proprio come Windows Subsystem for Linux, viene eseguito in una macchina virtuale Hyper-V.

Su Windows le app Android vengono gestite come normali app del sistema, sono fissabili in alto, si può passare da un'app all'altra con alt+tab, affiancarle e così via. Inoltre, le app Android sono supportate dal Centro operativo e possono rilasciare notifiche, inoltre è possibile copiare e incollare materiale dagli Appunti fra programmi Android e Windows.

L'idea alla base è di rendere l'esperienza omogenea e senza differenze sostanziali. Microsoft stessa ha chiarito che l'accessibilità è un aspetto prioritario, come indicato nel proprio blog: "diverse impostazioni di accessibilità per Windows valgono anche per le app Android. Stiamo collaborando con Amazon per apportare ulteriori migliorie".

Il supporto Android è disponibile già da adesso per i tester idonei, tuttavia il link fornito da Microsoft nelle istruzioni non è presente. L'errore dovrebbe essere corretto a breve, in ogni caso.