Windows 11: 20.000 applicazioni Android in arrivo sul sistema operativo Microsoft

Windows 11 e Android fanno un ulteriore passo nella stessa direzione: la compatibilità. L’aggiornamento 2022 del sistema operativo di casa Microsoft renderà disponibili le app Android ad un pubblico più vasto, grazie all’AppStore Amazon, attualmente accessibile solo dagli Stati Uniti e dal Giappone. I Paesi che potranno disporre dello store saranno 31, tra cui anche l’Italia.

La compatibilità è stata migliorata intervenendo sul Windows Subsystem for Android (WSA), il sistema che permette ai software Android di girare su Windows e consentirà di avere a disposizione ben 20.000 applicazioni, giochi inclusi.

Microsoft non ha trascurato l’ottimizzazione: l’aggiornamento al WSA eleverà le prestazioni grafiche e fornirà un input migliore per i controlli touch e supporto per mouse e tastiera.

Infine, sicurezza e connettività saranno anch’esse positivamente influenzate dal nuovo sistema.

Windows 11: passi in avanti anche per Microsoft Store

Novità in arrivo anche per il Microsoft Store che dal prossimo aggiornamento metterà a disposizione applicazioni per vedere gli eventi sportivi e piattaforme streaming come Amazon Prime Video e Disney Plus. Oltre a comparire nella barra di ricerca, le app saranno accompagnate da recensioni e valutazioni fornendo una panoramica completa di ogni software e una maggiore navigabilità.

Inoltre, dal punto di vista grafico, saranno messe a disposizione le anteprime dei singoli prodotti e sarà più facile recuperare le app dallo store quando ci si trasferirà su un nuovo dispositivo Windows.

La popolarità di Microsoft Store sta crescendo esponenzialmente e sembrano finiti i tempi in cui veniva trascurato in favore di piattaforme che offrivano una maggiore scelta e un design più dedito all’esperienza dell’utente, nonché una maggiore facilità di utilizzo.