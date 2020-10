Windows 10, avvio lento dopo il nuovo aggiornamento: ecco come risolvere

Dopo un recente aggiornamento di Windows 10, che già presentava diversi problemi, il sistema operativo di Microsoft sta riscontrando problemi ancora più gravi causati dal rilascio di un nuovo aggiornamento.

Il mese scorso Microsoft ha rilasciato Windows 10 KB4535996, una patch facoltativa volta a risolvere diversi problemi che un precedente aggiornamento aveva portato, inclusi i problemi con lo strumento di ricerca di Windows 10.

Tuttavia, l'aggiornamento ha portato ulteriori inconvenienti per alcuni utenti e, mentre pochi giorni fa abbiamo segnalato alcuni di questi problemi , sembra che ne siano emersi degli altri.

Problemi segnalati

L’applicazione Sign Tool che si arresta in modo anomalo dopo l'installazione dell'aggiornamento è uno dei problemi più segnalati.

Sebbene questa sia un’app che non viene utilizzata da molte persone, è uno strumento importante per la verifica e la firma dei file. Gli utenti che hanno segnalato questo problema, che provoca l'arresto anomalo di SignTool.exe con il messaggio di errore 1073741502, hanno scoperto che il problema si risolve se si disinstalla l’aggiornamento.

Inoltre, l’installazione dell’aggiornamento rende l’avvio del PC meno rapido. Vedere il sistema operativo caricarsi lentamente è molto fastidioso, ma in alcuni casi il PC può rimanere persino bloccato durante il processo di avvio.

Questo potrebbe destare molte preoccupazioni, ma la buona notizia è che dopo diversi tentativi falliti Windows 10 dovrebbe darvi la possibilità di avviarlo in modalità provvisoria. A questo punto potrete andare nelle impostazioni del sistema operativo e disinstallare l'aggiornamento KB4535996.

Diversi gamer hanno riferito su Reddit che l'aggiornamento ha ridotto la frequenza dei fotogrammi, oltre a causare i problemi citati sopra. Un utente segnala un calo di 10 fps, un abbassamento abbastanza evidente. Sebbene non sia grave come i problemi di avvio segnalati, può essere fastidioso per molte persone.

Come risolvere il problema

Windows 10 KB4535996 è un aggiornamento facoltativo, quindi non sarete costretti a installarlo.

Tuttavia, se è stato installato, il modo migliore per risolvere i problemi è disinstallare l'aggiornamento. Recatevi nelle impostazioni del sistema operativo (l'icona a forma di ingranaggio nel menu Start o premendo Windows + I sulla tastiera), quindi fate clic su "Aggiornamenti e sicurezza".

Dalla finestra visualizzata, fate clic su "Windows Update" nel menu a sinistra, quindi su "Visualizza cronologia degli aggiornamenti". Cliccate su "Disinstalla aggiornamenti", quindi selezionate KB4535996 per disinstallarlo. I problemi dovrebbero ora essere risolti.

Se non riuscite ad avviare Windows 10 dopo un certo numero di tentativi non andati a buon fine, dovreste visualizzare un menu da cui potete scegliere di avviare la Modalità provvisoria di Windows 10, che è una versione ridotta del sistema operativo che consente di avviare solo le parti essenziali del sistema in caso di problemi gravi come questi.

Se quel menu non venisse visualizzato, provate a premere ripetutamente il tasto Canc o il tasto F2 sulla tastiera mentre Windows 10 tenta di avviarsi.

Una volta che siete in Modalità provvisoria, disinstallate l'aggiornamento seguendo i passaggi sopra elencati.

Via Windows Latest