Windows 10: nuovo bug durante l'aggiornamento. Ecco come risolvere

Dopo una serie di aggiornamenti che hanno portato più problemi che stabilità al sistema operativo, Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Windows 10, ma purtroppo anche questa volta sembra che le cose non siano andate come previsto per coloro che l’hanno installato.

Nonostante sia stato rilasciato solo il 27 febbraio, diversi utenti si sono lamentati del fatto che Windows 10 KB4535996, pensato per risolvere i problemi con la ricerca e la stampa di Windows, stia causando l'arresto anomalo dei computer o l'installazione non corretta dell’aggiornamento.

Secondo gli ultimi rapporti di Windows, le persone hanno cercato di trovare una soluzione ai loro problemi nel forum di supporto di Microsoft..

I problemi riscontrati dalle persone includono: blocchi casuali, in cui il PC non risponde, problemi di installazione, ovvero quando l'installazione dell'aggiornamento non va a buon fine e genera un messaggio di errore generico e persino la temuta schermata blu. Possiamo quasi considerarlo il classico aggiornamento di Windows 10, se teniamo conto dell’ultimo periodo.

Come risolvere i problemi

Questi problemi sono certamente fastidiosi, ma non tutto il male viene per nuocere. i. Innanzitutto, Windows 10 KB4535996 è elencato come “opzionale” da Microsoft, il che significa che il vostro PC non lo installerà automaticamente. Per installarlo infatti dovete recarvi manualmente nella sezione Windows Update nelle Impostazioni del sistema operativo.

Questo significa che il numero di persone coinvolte da questo aggiornamento dovrebbe essere relativamente basso. Tuttavia, se avete installato l'aggiornamento e riscontrate problemi, il modo per risolverli è disinstallare l'aggiornamento.

Per fare questo, aprite l'app Impostazioni (l'icona a forma di ingranaggio nel menu Start o premendo i tasti Windows + I sulla tastiera), quindi fate clic su "Aggiornamento e sicurezza".

Dalla finestra visualizzata, fate clic su "Windows Update" nel menu a sinistra, quindi su "Visualizza cronologia degli aggiornamenti".

Cliccate su "Disinstalla aggiornamenti", quindi selezionate KB4535996 per disinstallarlo. I problemi dovrebbero ora essere risolti.

Se avete installato l'aggiornamento e non avete riscontrato alcun problema, allora non c’è motivo di seguire questa breve guida.

Questo è l’ennesimo aggiornamento difettoso dell’azienda, che rischia senza ombra di dubbio di mettere in gioco la sua reputazione. Speriamo che Microsoft torni sulla retta via al più presto.