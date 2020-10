Windows 10 20H2, le novità potrebbero essere deludenti

Windows 10 20H2, previsto entro la fine del 2020, potrebbe non introdurre cambiamenti importanti, proprio come l'aggiornamento rilasciato nella seconda metà del 2019 da Microsoft.

Questo aggiornamento non è stato ancora confermato da Microsoft. Tuttavia, una recente build di anteprima dell’aggiornamento Windows 10 di maggio 2020 (il prossimo grande aggiornamento previsto) suggerisce che potrebbero non esserci novità sostanziali.

Il sito Windows Latest ha scoperto tali informazioni e Albacore (un noto leaker di Windows) lo ha condiviso su Twitter (tramite Borncity.com). Inoltre, in precedenza, ci sono state altre voci e secondo Mary Jo Foley di ZDNet, una delle fonti Microsoft più affidabili, Windows 10 20H2 forse consisterà solo in un piccolo aggiornamento.

The latest Windows 10 Version 2004 CU (.264) contains early hints towards the H2 update that's in the works. If a package called Microsoft-Windows-20H2Enablement is present while installing the newest CU, Version 2009, Build 19042 is what you'll be greeted with in winver. pic.twitter.com/co1CL22rQLMay 16, 2020