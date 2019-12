10 app essenziali e gratuite per Windows 10

Gratuito, questa è la parola magica. Almeno quando si tratta di software per PC. Perchè spendere dei soldi quando esistono di software che svolgono molto bene il loro lavoro e sono gratuiti?

Sappiamo che esistono diverse categorie di software gratuiti. Ci sono molte applicazioni infatti che sono prodotte da comunità open source e risultano molto scarne e/o grezze, ma riescono a svolgere molto bene il lavoro per cui sono state create.

I software open source hanno i loro vantaggi: spesso su di essi vengono implementate delle tecnologie ancora in fase di sviluppo, o caratteristiche molto particolari che nei software a pagamento non sono presenti in quanto destinate a una nicchia di persone da cui gli sviluppatori non possono trarre profitto. Scegliendo un software open source si avrà inoltre la garanzia di utilizzare un software che rimarrà sempre gratuito. Ovviamente non sarà perfetto come alcuni software acquistati a prezzi molto elevati, ma d’altro canto si tratta di prodotti gratuiti spesso sviluppati da chi lo fa per passione; è raro che un prodotto open source di punto in bianco vi chieda di pagare. In alcuni casi vengono proposte delle donazioni per gli sviluppatori, ma di norma l’utente è libero di scegliere..

L’altra categoria molto diffusa è il software "gratuito", tra virgolette. In questo elenco sono presenti molti programmi di questo tipo, ma abbiamo fatto del nostro meglio per evitare quelli che cercano di illudere o truffare l’utente. Sostanzialmente molti sviluppatori attirano l’utente offrendo un assaggio del prodotto finale per alcuni giorni, o ore, e dopo averlo conquistato bloccano il servizio richiedendo l’acquisto del prodotto o l'iscrizione ad un abbonamento.

Spesso non è un problema per i singoli utilizzatori, bensì per le aziende.i ’è un vero e proprio business dietro le licenze dei software a pagamento: dato che ogni lavoratore deve avere la sua licenza e in un ufficio possono lavorare anche 20 persone che utilizzano lo stesso programma contemporaneamente sono necessarie 20 licenze diverse per consentire a tutti di lavorare autonomamente.

1. Foto editing: Polarr

Abbiamo scoperto Polarr ormai da qualche anno, ma da quando è passato dall'app per dispositivi mobili a quella per PC, si è rivelato uno degli migliori strumenti di foto editing in circolazione,, sia nella versione a pagamento che in quella gratuita.

Alternativa: Adobe Photoshop Express

2.Programma di produzione musicale: Cakewalk

Originariamente era un elaboratore musicale DOS lanciato nel 1987 e uscito su Windows nel 1991; Cakewalk è stato ri-presentato recentemente e gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare una versione completamente gratuita per tutti gli utenti.

È possibile effettuare la registrazione ed elaborare i file audio a livello professionale: sono presenti tutti gli strumenti necessari per mixare e masterizzare le tracce, oltre a una miriade di strumenti software ed effetti..

Alternativa: Ardour

3. Audio editing: Audacity

Audacity ci dà quasi fastidio: siamo assolutamente alla ricerca disperata di qualcosa di diverso e migliore in questo settore, ma non c'è nient'altro che possa tenergli testa per la registrazione e la modifica dei file audio. Secondo noi è lo strumento che tutti dovrebbero avere installato nel proprio pc.

Alternativa: Ocenaudio

4. Video editing: Shotcut

Shotcut si sta ancora ritagliando una nicchia nel mondo dell'editing video e, sebbene stia raggiungendo dei livelli molto alti è completamente gratuito, senza sorprese e senza restrizioni.

A meno che non desideriate scaricarlo dal Microsoft Store, dove è inspiegabilmente a pagamento. Ma non ve lo consigliamo, potete scaricarlo qui.

Alternativa: OpenShot

5. Editor di testo: Notepad++

Notepad++ oltre ad essere un normalissimo editor di testo, simile a Blocco note di Microsoft, vi permette di poter programmare in vari linguaggi tra cui: C, C + +, Java, HTML, PHP, Java Script e CSS.

Alternativa: Atom

6. Editor di testo: Libre Office

È l’equivalente gratuito della suite di Microsoft Office ed è compatibile con gli stessi formati messi a disposizione da Microsoft stessa. Libre Office è completamente gratuito e ha anche alcune funzioni in più, come un database completo e un complesso editor di formule.

Alternativa: Apache OpenOffice

7. Recupero dati Hard Disk: TestDisk

Il tuo disco ti sta abbandonando? Il disco meccanico sta per tirare le cuoia? TestDisk è in grado di ignorare tutte le solite protezioni e i vari filesystem per raggiungere i dati importanti, settore per settore, offrendoti un'ultima possibilità per salvare i tuoi file che, altrimenti, andrebbero persi.

Alternativa: Paragon Rescue Kit

Non sappiamo perché nel 2019 Windows non abbia ancora introdotto le finestre nel suo gestore file “Esplora file”; che importa? Potete utilizzare Tablacus, un software gratuito che vi permette di navigare all’interno dei vostri dati con molta più facilità, permettendovi di affiancare le cartelle nei riquadri e di disabilitare i componenti o le cartelle che non vi interessa vedere.

Alternativa: XYplorer

9. Sistema di backup: Cobian Backup

Backup è uno dei migliori software gratuiti di Backup che ci siano. Permette di inviare i file ad una periferica esterna, ad un percorso di rete o ad un server FTP: qualunque sia la vostra esigenza.

Alternativa: EaseUS Todo Backup

10. Strumento per la pulizia del PC: CCleaner

CCleaner svolge tutte le lunghe e noiose attività di pulizia al posto vostro, in un unico software.

È possibile effettuare una pulizia selettiva e accurata o un processo di pulizia totale di tutti i dati “superflui”. Diffidate dei pop-up pubblicitari.