PS5 e Xbox Series X, tutti i titoli disponibili entro il 2020

Quanto sono importanti i titoli presenti al momento del lancio delle nuove console? La risposta non è univoca.

Alcune console vengono lanciate con titoli che ne definiscono la generazione, come nel caso di Halo: Combat Evolved, presente dal day one sulla prima versione di Xbox, o Mario 64 per Nintendo 64. Tuttavia i giochi arrivati insieme alle console della scorsa generazione non hanno avuto lo stesso impatto. Xbox One ha puntato su Forza, Dead RIsing 3 e sul travolgente Ryse, Son of Rome. Per quanto riguarda PS4 invece, Sony ha scelto l’ormai dimenticato Killzone: Shadow Fall, Knack e l’eccellente sparatutto Resogun.

Al contempo i giochi più popolari del 2013 erano senza dubbio Assassin’s Creed 4: Black Flag e Call of Duty nelle rispettive versioni next-gen, oltre al già molto popolare GTA 5, molto diffuso tra i giocatori rimasti su PS3 e Xbox 360. Le prime esclusive PS4 si fecero desiderare, anche se l’attesa portò l’arrivo di Destiny, di certo uno dei più grandi successi della console Sony. Quest’ultimo fu presentato a 10 mesi dal lancio di PS4, nel settembre 2014.

Tenendo presente quanto detto finora la domanda è: quanto saranno importanti i giochi disponibili al lancio delle console di questa generazione? Dal nostro punto di vista avranno un peso maggiore per Microsoft mentre impatteranno in maniera secondaria la vendite della console Sony. PS5 erediterà il successo ottenuto da Sony con PS4 e, a meno che non costi uno sproposito, la console giapponese venderà indipendentemente dai titoli presenti al momento del lancio. Xbox Series X dalla sua sembra essere in grado di capitalizzare gli sforzi di Microsoft volti a migliorare l'offerta nel settore gaming messi in pratica negli ultimi anni, ma arriva da una generazione che ha visto la console Microsoft perennemente all'inseguimento della rivale di casa Sony. In sostanza, toccherà a Microsoft sorprendere il pubblico con un'offerta superiore a Sony che, in un certo senso, potrà contare sul successo ottenuto in passato.

Del resto le intenzioni di Microsoft sono chiare fin dal principio e un nuovo titolo della serie Halo inserito tra i giochi presenti al lancio ne è la conferma.

Al momento, per quanto riguarda i giochi, abbiamo maggiori informazioni sulle strategie di Sony. Ci aspettiamo che in occasione dell’evento dedicato ai titoli first-party prodotti da Xbox Studios programmato per luglio vengano annunciati altri giochi, tra i quali diamo per scontata la presenza di un nuovo capitolo della saga Forza Motorsport.

Ma quanti sono i giochi confermati per le console Next-Gen che usciranno prima della fine del 2020? Sulla carta non molti, ma ogni console ha un paio di titoli che stanno facendo crescere l’attesa tra i fan che non vedono l’ora di e testare il nuovo hardware. In questo articolo parleremo di entrambe le possibili line-up previste dai due produttori, stilando una lista dei titoli Next-Gen che saranno giocabili entro la fine dell’anno in corso.

Tutti i giochi PS5 in uscita nel 2020

(Image credit: Sony / Arkane)

Anche se l’evento di presentazione Sony andato in scena all’inizio di giugno ha ricevuto un’ottima accoglienza, PS5 potrà contare su un’unica esclusiva pronta ad uscire entro il 2020.

Si tratta di Spider-Man: Miles Morales, titolo molto atteso che è stato paragonato a Uncharted: The Lost Legacy e dal quale ci si aspetta un’esperienza di gioco più "ristretta" rispetto a Spider-Man per PS4. Tecnicamente, ci sarebbe anche Astro Playhouse, un gioco pre-installato su PS5 e progettato per testare le funzionalità del nuovo controller DualSense.

Allargando il campo alle esclusive a tempo limitato che usciranno entro il 2020, possiamo contare titoli come Deathloop di Arkane Studios, i creatori di Dishonored, che uscirà sia per PS5 che per PC. Siamo certi che si tratti di un’esclusiva a tempo limitato dato che il titolo verrà pubblicato da Bethesda e non rientra tra le produzioni Sony. Sembra che un accordo simile riguardi anche Ghostwire: Tokyo, gioco che uscirà nel 2021.

Questo ci porta a chiederci se Sony abbia spinto per ottenere esclusive a tempo limitato in modo da assicurarsi un buon numero di titoli PlayStation 5 da lanciare entro il 2020. Tra gli altri titoli esclusivi (che però usciranno anche per PC) troviamo Godfall, Kena: Bridge of Spirtis e Jett: The Far Shore, che arriveranno entro fine 2020. A questi si aggiunge Bugsnax, titolo dedicato a Sony che sarà disponibile anche per PS4.

Avremmo preferito che Sony fosse più chiara sulle date d’uscita di alcuni titoli. Tuttavia, come detto in precedenza, crediamo che l’azienda, potendo contare su una popolarità elevata, si stia concentrando maggiormente sulla valorizzazione della console piuttosto che sui titoli da proporre al day one..

Anche se molto dipenderà dal prezzo, ci aspettiamo che PS5 ottenga un buon successo in termini di vendite. Un report di Bloomberg pubblicato ad Aprile ipotizza che il numero di PS5 disponibili al momento del lancio sarà inferiore a quello della precedente PS4, ergo escludiamo che Sony si senta in dovere di presentare un gran numero di titoli per impressionare il pubblico.

Da quello che sappiamo al momento, tutti i titoli annunciati da Sony durante l'evento PS5 come Gran Turismo 7, Ratchet e Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West e Returnal usciranno nel 2021, se non oltre.

Questi sono i giochi PS5 che verranno pubblicati entro il 2020. Ci siamo concentrati maggiormente su nuovi titoli escludendo quelli esistenti che verranno portati dalle precedenti console, come ad esempio Fortnite, ma includendo le nuove versioni degli stessi, come Marvel’s Avengers. Tenete presente che la lista potrebbe aumentare man mano che ci avviciniamo al momento del lancio e che a breve potrebbero arrivare informazioni sul prossimo Call of Duty.

FIFA 21

Madden 21

Deathloop

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Avengers

Astro's Playhouse

Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Deathloop

Dirt 5

Godfall

Jett: The Far Shore

Kena: Bridge of Spirits

Observer: System Redux

Outriders

Planet Coaster: Console Edition

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Tutti i giochi Xbox Series X in uscita nel 2020

(Image credit: Microsoft)

Microsoft ha sfoderato solo alcune delle armi a sua disposizione, e tra queste ci sono l'attesissimo Halo Infinite e l’ottavo capitolo di Forza Motorsport, entrambi titoli disponibili dal giorno del lancio di Xbox Series X. Ci aspettiamo inoltre che il preannunciato reboot di Microsoft Flight Simulator venga inserito nella lista dei titoli 'ottimizzati per Xbox Series X', anche se per ora è stato confermato solo per Xbox One e PC.

Come Sony, Microsoft ha un certo numero di esclusive di terze parti, come Call of the Sea, The Medium e The Ascent. Xbox Series X è anche l’unica piattaforma Next-Gen che consentirà di giocare al nuovo capitolo della serie Yakuza dal day one.

In ogni caso speriamo di scoprire altre novità durante l’evento Microsoft programmato per luglio e dedicato alla presentazione dei titoli Xbox Series X prodotti dagli Xbox Studios. Durante il livestream dovremmo anche riuscire a vedere le prime immagini dell’attesissimo Halo Infinite.

Qui sotto trovate la lista completa dei giochi confermati per Xbox Series X in uscita nel 2020:

FIFA 21

Madden 21

Halo Infinite

Assassin's Creed Valhalla

Marvel's Avengers

NBA 2K21

The Ascent

Dirt 5

Observer: System Redux

Outriders

Call of the Sea

The Medium

Planet Coaster: Console Edition

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Yakuza: Like A Dragon

Tenete presente che anche se Cyberpunk 2077 non ha ancora una data di lancio ufficiale per Xbox Series X e PS5 sarà retrocompatibile per entrambe le console. Questo significa che potrete giocarci prima della fine del 2020 se possedete una console Xbox One o PS4.