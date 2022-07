WhatsApp, il trasferimento delle chat tra Android e iPhone è arrivato per tutti

Finalmente, dopo una fase di test, è possibile trasferire l'intera cronologia delle chat WhatsApp da smartphone Android ad iPhone e viceversa. La funzione è disponibile tramite aggiornamento dell'app Passa a iOS.

Grazie a questa novità potrete trasferire tutte le foto, i video, i messaggi vocali e quelli scritti sin da quando avete installato WhatsApp.

Questa funzione è stata a lungo richiesta dagli utenti: in precedenza era necessario trasferire manualmente tutti i contenuti multimediali su un iPhone, o usare un'app di terze parti installata su un PC. Finalmente, Apple e Meta hanno trovato un modo per implementare la funzione sull'app Passa a iOS, che potete scaricare dal Google Play Store (opens in new tab).

(Image credit: Pexels/Anton)

Fino a poco tempo fa, trasferire messaggi e file di WhatsApp tra un dispositivo e l'altro di diversi ecosistemi era una vera e propria sfida. Talvolta era necessario ricorrere al Bluetooth per i file, ma trasferire l'intera cronologia delle chat era quasi impossibile.

WhatsApp ha confermato (opens in new tab) che, per svolgere questa operazione, Android deve essere aggiornato almeno alla versione 5, mentre per quanto riguarda gli iPhone deve essere installato almeno iOS 15.5, oltre all'ultima versione di WhatsApp.