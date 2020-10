Watch Dogs: Legion, per giocare al top ci vuole una RTX 3080!

Ubisoft ha aggiornato i requisiti di sistema di Watch Dogs: Legion ed è ora possibile sapere come si comportano le ultime schede grafiche RTX 3000 con il gioco. A quanto pare per eseguire Watch Dogs: Legion in qualità Ultra a 4K sono necessarie almeno una RTX 3080 o una RTX 2080 Ti. In ogni caso, per poter attivare anche l’opzione ray tracing in qualità ultra e il DLSS in modalità prestazioni, le uniche opzioni valide sono la RTX 3080 e, ovviamente, la RTX 3090. Una RTX 2080 Ti sembra non essere sufficiente, rendendo necessario per chiunque l’acquisto di un modello top di ultima generazione. Uno smacco per chi da poco aveva comprato una costosa RTX 2080 Ti. Per quanto riguarda i processori, portare tutte le impostazioni al massimo richiede una CPU Intel Core i9-9900K, mentre precedentemente un Intel Core i7-9700K era considerato sufficiente.

Rimangono dubbi sulla RTX 3070, poiché come già affermato da Nvidia e dalle voci e benchmark che girano in rete, dovrebbe avere prestazioni comparabili con la RTX 2080 Ti. In questo caso sembra però che la 3070 RTX non sarà sufficiente per l’utilizzo del gioco con il ray tracing attivo, ma ci riserviamo di effettuare le nostre prove non appena ce ne sarà la possibilità.

Nvidia e Ubisoft hanno anche fornito ulteriori requisiti per l’utilizzo di ray tracing a 1440p con grafica molto alta (con impostazioni ray tracing “alto” e DLSS “qualità”), dove troviamo la RTX 3070 come scheda consigliata accoppiata ad una CPU Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 5 3600.

C’è ancora qualche punto che vale comunque la pena evidenziare, uno dei quali indica le specifiche di base (risoluzione 1080p, dettagli bassi) che ora richiedono una scheda grafica GTX 970 oppure GTX 1650, mentre le vecchie specifiche davano accesso anche alle GTX 960 che ora sono tagliate fuori.

Al contrario, per una risoluzione di 1080p con ray tracing su impostazioni grafiche elevate (ray tracing “medio”, DLSS “qualità”) la GPU richiesta è ora la RTX 2060 in luogo della precedente RTX 2070. Anche le richieste di CPU sono state ridimensionate.

Potete trovare qui di seguito i nuovi requisiti di Watch Dogs: Legion per PC nel dettaglio.

Watch Dogs: Legion requisiti di sistema

Impostazioni basse | 1080p

OS: Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i5-4460 / AMD Ryzen 5 1400

RAM: 8 GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce GTX 970 / GTX 1650 o AMD Radeon R9 290X

Memoria: 45 GB

Impostazioni alte | 1080p

OS: Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

RAM: 8 GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 / GTX 1660 Super o AMD Radeon RX 480

Memoria: 45 GB

Impostazioni alte | 1440p

OS: Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16 GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 Super o AMD Radeon RX 5700

Memoria: 45 GB

Impostazioni Ultra | 4K

OS : Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 Ti / RTX 3080

Memoria: 45GB (+20GB texture HD)

Ray Tracing - Impostazioni alte | 1080p | RT Medium, DLSS qualità

OS : Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 2060

Memoria: 45GB

Ray Tracing - Impostazioni molto alte | 1440p | RT Alto, DLSS qualità

OS : Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 16GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3070

Memoria: 45GB

Ray Tracing - Impostazioni Ultra | 4K | RT Ultra, DLSS prestazioni

OS: Windows 10 a 64 bit

CPU: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700K

RAM: 16 GB (dual-channel)

GPU: Nvidia GeForce RTX 3080

Memoria: 45 GB (+ 20 GB texture HD)

Gli acquirenti della RTX 3070, che verrà messa in vendita a breve, e delle esistenti RTX 3080 e 3090 riceveranno Watch Dogs: Legion gratuitamente dopo la sua uscita, che avverrà il 29 ottobre 2020. Ovviamente sempre che sia possibile trovare una di queste schede nei negozi ad un prezzo onesto...