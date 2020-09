Le Nvidia RTX 3000 includono una copia gratis di Watch Dogs: Legion

Le nuove schede Nvidia appena presentate sono molto potenti, e sicuramente in molti stanno già considerando di prenderne una. I fan di Watch Dogs: Legion hanno però un motivo in più, visto che il gioco è incluso con le schede, insieme a un anno di abbonamento a Nvidia GeForce Now, il servizio di gioco in streaming.

Il tutto si aggiunge al fatto che le schede costano un po' meno di quanto ci aspettassimo. Anzi, la RTX 3070 è già piuttosto competitiva, con il suo prezzo di lancio fissato a 519 euro.

Un prezzo davvero interessante, soprattutto se si considera che ha prestazioni simili a quelle della RTX 2080 Ti, che al lancio costava oltre 1.000 euro.

In arrivo a ottobre

Le nuove schede Nvidia saranno disponibili, almeno in teoria, già a settembre 2020. Ma Watch Dogs: Legion non uscirà prima della fine di ottobre, momento in cui lo si potrà scaricare e attivare usando il codice incluso nella scheda.

Prevedibilmente, la versione PC del gioco può sfruttare ray-tracing e DLSS, quindi spremere il meglio dalle schede Nvidia (anche la generazione precedente).