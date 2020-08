Volete un nuovo iPhone? Ecco tre buoni motivi per cui è meglio aspettare

The iPhone 11 Pro is great, but you shouldn't buy it right now

Certo, al momento ci sono alcuni modelli di iPhone straordinari in commercio, come ad esempio iPhone 11 Pro, iPhone 11 e iPhone SE (2020). Se però state pensando proprio in questo momento di acquistarne uno nuovo, noi vi consigliamo di attendere ancora un po'.

Ci sono varie buone ragioni per cui può valere la pena attendere qualche settimana, quindi a meno che il vostro attuale iPhone non sia rotto o inutilizzabile, noi vi consigliamo di aspettare ancora un po'. Vi consigliamo di attendere anche se non volete acquistare il nuovissimo iPhone 12, e ora vi spiegheremo il perchè.

1. iPhone 12 uscirà tra pochissimo

La ragione più ovvia per aspettare prima di acquistare un nuovo iPhone è che iPhone 12 uscirà tra pochissimo, quindi qualunque iPhone acquistiate adesso sarà un modello superato nel giro di poche settimane.

Acquistare un nuovo iPhone adesso significa quindi che vi perderete la possibilità di provare tutte le nuove tecnologie, funzioni e i vari miglioramenti implementati su iPhone 12 appena uscirà.

Non sappiamo ancora niente di certo in via ufficiale, ma è piuttosto sicuro che il nuovo iPhone monterà un chipset più potente e veloce. Varie indiscrezioni parlano anche di altri miglioramenti secondari, come l'aggiunta di uno scanner LiDAR su alcuni modelli.

iPhone 12 inoltre quasi sicuramente supporterà il 5G, cosa che nessun iPhone attualmente in commercio fa. Meglio attendere un po' e fare un acquisto che sia davvero a prova di futuro.

Non sappiamo con esattezza quando iPhone 12 uscirà. Di solito i nuovi modelli arrivano a settembre, ma la stessa Apple ha parlato di un ritardo che si verificherà quest'anno. Con ogni probabilità potremo mettere le mani sul nuovo iPhone a ottobre, quindi manca davvero poco tempo.

2. Ci sarà più scelta che mai

Cercate uno smartphone compatto? Presto ne uscirà uno con specifiche superiori rispetto a iPhone SE (2020) (Image credit: Future)

Scegliendo un altro iPhone al posto di iPhone 12 non solo rinuncerete al 5G e alle altre novità, ma limiterete di molto la vostra possibilità di scelta.

Si dice ormai da molto tempo che Apple quest'anno presenterà ben 4 nuovi iPhone, quando solitamente ne vediamo solo 3.

Questo significa che potremo scegliere tra più misure. Tra le varie si dice ci sarà anche un iPhone 12 da 5.4", perfetto per chi cerca uno smartphone compatto ma con specifiche superiori rispetto a iPhone SE (2020).

Dovrebbero poi esserci due modelli da 6.1" (uno di questi dovrebbe essere iPhone 12 Pro) e un modello da 6.7", ovvero iPhone 12 Pro Max, più grande di qualsiasi iPhone attualmente in commercio. Insomma, se volete un iPhone particolarmente grande o più compatto, vi consigliamo caldamente di pazientare ancora un po'.

3. Calo dei prezzi

The iPhone 11 could soon be a lot cheaper (Image credit: TechRadar)

Ci sono molti buoni motivi per attendere l'uscita della serie iPhone 12 anche se non volete uno degli iPhone più recenti. Il più ovvio tra questi è che i modelli più vecchi costeranno di meno una volta che i nuovi iPhone 12 saranno usciti.

Per esempio, quando iPhone 11 è uscito Apple ha abbassato il prezzo di iPhone XR di circa 150€. L'azienda aveva anche smesso di vendere la serie iPhone XS, ma è ancora possibile trovare i dispositivi della serie presso alcuni rivenditori a un prezzo decisamente conveniente.

Se volete acquistare un iPhone 11 e vi siete già decisi sul modello, aspettare solo qualche settimana in più potrebbe permettervi di acquistarlo a un prezzo inferiore.

L'unica eccezione a questo prevedibile calo di prezzi sarà con ogni probabilità iPhone SE (2020), l'unico iPhone uscito finora nel 2020 e che tra l'altro presenta già un prezzo conveniente.