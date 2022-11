Una friggitrice ad aria di marca a meno di €50? Magia del Black Friday!

Le friggitrici ad aria sono un prodotto molto ricercato negli ultimi tempi. D'altronde, vi permettono di non rinunciare al gusto delle fritture, dicendo no ai grassi.

Mangiare sano non è sempre facile, siamo molto spesso di corsa, tra mille impegni e a volte dobbiamo fare qualche rinuncia per rimediare ai peccati di gola o a quella pizzetta a cui proprio non potevamo dire di no.

Di solito, le friggitrici ad aria arrivano a costare anche più di €100, ma oggi, grazie ai saldi del Black Friday, potete portarvi a casa un'ottima Airy Fryer della Moulinex a meno di €50! Un affare imperdibile!

Friggitrice ad aria, vale la pena comprarne una?

La friggitrice ad aria è più simile a un forno ventilato, tuttavia l'effetto croccante che dona ai cibi consente di affiancarla alle macchine da frittura.

Come lascia intuire il nome, con una friggitrice ad aria potrete cucinare piatti sfiziosi quasi senza olio. Sì perché molti prodotti che vengono preparati con questo elettrodomestico contengono comunque una minima parte d'olio, basti pensare alle patatine fritte surgelate.

Volete gustarvi un pollo in stile KFC senza sensi di colpa? Beh sappiate che con la friggitrice ad aria otterrete dei risultati abbastanza vicini ai famosi bucket, ma ovviamente non dovete aspettarvi un risultato 1:1. In ogni caso, il pollo sarà gustoso e croccante... ed è sempre meglio di un piatto di verdurine al vapore scondite, no?

Scherzi a parte, un altro vantaggio di usare una friggitrice ad aria è che consuma meno corrente di un forno tradizionale.

Se volete approfondire il mondo delle friggitrice ad aria, abbiamo elaborato cinque consigli molto utili che vi aiuteranno a ottenere il massimo dalla vostra friggitrice ad aria!