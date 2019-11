The Witcher, Netflix ha già confermato la seconda stagione

È stata confermata la seconda stagione di The Witcher, prima ancora del debutto della serie su Netflix. Henry Cavill (Geralt), Anya Chalotra (Triss) e Freya Allan (Ciri) ritorneranno per il secondo capitolo della serie. Il debutto della prima stagione è in programma per il 20 di Dicembre, ecco come Netflix lo ha annunciato:

Geralt's adventure is only beginning....The Witcher has been renewed for Season 2! pic.twitter.com/6iPrUFeujINovember 13, 2019

The Witcher è l’adattamento di una serie di libri fantasy dell’autore Andrej Sapkowski (se siete intenzionati ad iniziare a leggerla, iniziate da The Last Wish). È stato riportato che la serie Netflix The Witcher potrebbe durare per ben sette stagioni. Ecco come la piattaforma di streaming descrive la serie: “Geralt, un cacciatore di mostri, combatte per trovare il proprio scopo in un mondo in cui spesso le persone si rivelano peggiori dei mostri cacciati.”

La showrunner Lauren S Hissrich ha commentato le notizie su Twitter. “Sono felice di annunciare che Geralt, Yennefer e Ciri ritorneranno per altre nuove avventure… nella seconda stagione. Sono fiera di quanto è stato raggiunto dal fantastico cast e da tutta la crew di The Witcher e non vedo l’ora che il mondo possa godersi queste nuove storie insieme a noi.”

La prima stagione avrá otto episodi.

Una questione di sicurezza

Confermare la seconda stagione di una serie prima del suo debutto è un chiaro segnale di sicurezza che le piattaforme mandano agli spettatori riguardo al prodotto offerto, è una cosa che succede abbastanza regolarmente. Alcuni esempi recenti comprendono The Mandalorian su Disney Plus, la serie di DC Comics Titans, e la serie The Boys di Amazon. È anche sensato confermare la seconda stagione di alcune serie particolarmente dense di effetti speciali, in quanto i tempi di produzione sono significativamente più estesi.

Netflix senz’altro ripone in The Witcher la speranza che diventi la nuova serie fantasy di punta, visto il vuoto non ancora colmato lasciato dalla fine de Il Trono di Spade.

Ecco il trailer principale della serie: