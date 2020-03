Disney+: come funziona, come vederlo, prezzo, esclusive

Disney Plus, nota anche come Disney+, è la tanto attesa piattaforma streaming della Disney. È il tentativo del gigante dell'intrattenimento di competere con servizi affermati come Netflix e Amazon Prime Video.

Disney ha avuto 10 milioni di abbonati solo durante la prima settimana, a dimostrazione di quanto il servizio per lo streaming Disney+ sia stato atteso. Ha già debuttato negli Stati Uniti, in Canada, Australia, Nuova Zelanda e nei Paesi Bassi.

Disney ha finalmente svelato il catalogo completo dei contenuti che saranno disponibili dal lancio su Disney Plus. Qui potete trovare la lista completa, vi assicuriamo che non ne rimarrete delusi.

AGGIORNAMENTO: E ora, altre buone notizie: Disney+ arriva in Italia il 24 marzo 2020, ma potete prenotare subito il primo anno e ottenere uno sconto di dieci euro. Pagherete quindi €59,99 invece di €69,99. L'offerta resterà valida fino al prossimo 23 marzo, quando il prezzo tornerà quello normale.

Il debutto di Disney Plus in Italia era previsto per il 31 marzo, ma Disney ha deciso di anticipare un po' i tempo. Abituati come siamo alle cose tanto attese che però arrivano in ritardo, non possiamo fare altro che ringraziare Disney per questo gradito regalo in anticipo. Ma quindi, come funziona Disney Plus? Continuate a leggere per scoprirlo.

Su Disney Plus troverete i classici film d'animazione Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e contenuti Fox come I Simpson. Finora ci è piaciuta la base di contenuti offerta da questo servizio, ma vi avvisiamo che molte delle migliori esclusive tarderanno ad arrivare.

I contenuti originali iniziano con The Mandalorian, la prima serie TV live-action dell'universo di Star Wars con Baby Yoda, l'icona della pop culture di quest'anno. Ma sono previsti contenuti originali anche per Pixar e Marvel. Pare che Disney sia ben preparata per affrontare i suoi rivali Netflix, Amazon Prime e Apple Plus.

Disney Plus ha optato per un approccio a un pubblico giovane eliminando i contenuti per adulti, a differenza della maggior parte dei rivali che sta creando spettacoli e film per attirare ogni fascia di pubblico immaginabile.

Di seguito, spiegheremo come funziona Disney Plus, come vederlo, quanto costa e cosa pensiamo del nuovo servizio di streaming. Inoltre potrete trovare altre informazioni riguardo quali contenuti sono presenti sulla piattaforma.

Come vedere Disney+

Disney Plus arriverà in Italia il 24 marzo 2020, e a quel punto potrete approfittare di una prova gratuita di 7 giorni per verificare se fa al caso vostro prima di iscrivervi alla cifra di 6,99€ al mese o 69,99€ annuali.

Se siete certi di voler sottoscrivere un abbonamento annuale prima di testare il servizio, potete prenotare subito il primo anno e ottenere uno sconto di dieci euro. Pagherete quindi €59,99 invece di €69,99. L'offerta di Disney Plus resterà valida fino al prossimo 23 marzo, quando il prezzo tornerà quello normale.

Come funziona Disney+

Siete curiosi di sapere come funziona Disney Plus? Abbiamo scritto una recensione su Disney Plus, e le prime impressioni sono ottime. Siamo rimasti piuttosto colpiti da ciò che abbiamo visto e siamo curiosi di sapere Disney stia programmando la creazione di nuovi contenuti originali abbastanza velocemente, data la rapidità con cui i suoi concorrenti sfornano nuovi film e serie TV. In ogni caso, l’attuale lista di film e programmi TV ha già una solida base.

Il catalogo Disney non è del tutto completo, soprattutto per quanto riguarda i film Disney degli anni '90, ma ne troverete comunque parecchi. A parte alcuni film Marvel e Star Wars assenti, non possiamo lamentarci. Sicuramente la popolarità di Disney Plus è stata aiutata dal fatto che The Mandalorian sia stato reso disponibile dal primo giorno.

Catalogo Disney+

Disney Plus ha debuttato con un catalogo già sostanzioso, ma per il 2020 e 2021 sono previsti tanti nuovi arrivi. Se cercate sulla piattaforma il titolo di un film Disney, in automatico potrete vedere la data in cui sarà disponibile. I nuovi arrivi scaglionati dovrebbero aiutare a dilazionare i nuovi abbonamenti e incuriosire il potenziale pubblico. Questi sono i prossimi arrivi previsti per il 2020 e 2021:

Nelle Pieghe del Tempo (25 marzo 2020), Il Mistero dei Templari (30 aprile 2020), John Carter (2 maggio 2020), Solo: A Star Wars Story (9 luglio 2020), Tarzan (23 giugno 2020), Avengers: Infinity War (25 giugno 2020), Corsa a Witch Mountain (1 luglio 2020), Ant-Man and the Wasp (29 luglio 2020), Gli Incredibili 2 (30 luglio 2020), The Falcon and the Winter Soldier (agosto 2020), Cenerentola, il film del 2015 (1 settembre 2020), Christopher Robin (25 settembre 2020), La Bella e la Bestia, il live-action (1 ottobre 2020), Maleficent (1 ottobre 2020), The Mandalorian, la seconda stagione (ottobre 2020), Ralph Spacca Internet (11 dicembre 2020), WandaVision (TBA 2020), Il Libro della Giungla, il film del 2016 (30 maggio 2021), The Lone Ranger (30 aprile 2012), Tomorrowland (1 settembre 2021), Loki (TBA 2021), What If...? (TBA 2021), Hawkeye (TBA 2021), Moon Knight (TBA 2021), Ms. Marvel (TBA 2021), Stoffa da Campioni, reboot ancora senza titolo ufficiale (TBA), Obi-Wan Kenobi, serie TV ancora senza titolo ufficiale (TBA), Cassian Andor, serie TV ancora senza titolo ufficiale (TBA).

Nel 2020 sicuramente arriveranno su Disney Plus molti altri film usciti di recente, come Frozen 2, Star Wars: The Rise of Skywalker e Maleficent: Signora del Male. Altri film che usciranno nel 2020 come Mulan, Black Widow, Soul, Onward - Oltre la Magia, Artemis Fowl e Jungle Cruise potrebbero anch'essi approdare su Disney Plus entro la fine dell'anno.

Dove vedere Disney+

Se siete preoccupati di come vedere Disney Plus, sappiate che Disney Plus è supportato praticamente da tutte le principali piattaforme; ed erano già state svelate prima del suo debutto.

Sono inclusi Apple TV, i dispositivi di streaming Roku, Google Chromecast, iOS e Android, PS4 e Xbox One, nonché la piattaforma Android TV che supporta Nvidia Shield TV, TV Sony e TV Hisense.

Anche la Fire TV di Amazon è supportata, a seguito di un accordo tardivo tra Disney e il colosso della vendita al dettaglio. Qualche tempo fa abbiamo sentito parlare di un'app Disney Plus pianificata per Nintendo Switch, ma al momento questa rimane solo una voce.

Disney+: domande frequenti

Cos'è Disney+? Come Netflix, è un servizio di streaming, ma riguarda solo contenuti Disney.

Come vedere Disney+? Disney Plus è già disponibile negli Stati Uniti, in Canada e nei Paesi Bassi. Arriverà il 24 marzo 2020 in Italia e in gran parte dell'Europa.

Quanto costa Disney+? Costerà 6,99€ al mese (69,99€ all'anno). Alternativamente, potete approfittare dell'offerta di Disney Plus, potete prenotare subito il primo anno e ottenere uno sconto di dieci euro. Pagherete quindi €59,99 invece di €69,99. L'offerta resterà valida fino al prossimo 23 marzo.

Da dove vedere Disney+? Disney Plus è disponibile su iOS, Android, Apple TV, PS4, Xbox One, dispositivi Amazon, browser e Android TV.

Disney+ batterà Netflix? La sfida Disney Plus vs Netflix è interessante, ma, probabilmente, c'è spazio per entrambi sul mercato.

Come funziona Disney+? Non ci sono canali in quanto tali, ma ci sono cinque piattaforme di contenuti separati per Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic.

Lo streaming in HDR / 4K su Disney+

Disney Plus supporta la visione simultanea su un massimo di quattro dispositivi contemporaneamente in risoluzione 4K e HDR (alta gamma dinamica) senza costi aggiuntivi, con un massimo di sette profili utente sulla piattaforma.

Non tutti i contenuti sono disponibili in 4K/HDR, ovviamente, e naturalmente avrete comunque bisogno di un TV 4K per guardare i contenuti. Ma dal momento che tutti i film di Star Wars originali sono stati arrivati sul servizio in 4K con supporto Dolby Vision, ciò fa ben sperare per i film futuri.

Netflix, d'altra parte, fornisce già lo streaming in 4K/HDR, ma a un prezzo maggiore. Disney Plus supporta sia Dolby Atmos che Dolby Vision con il prezzo base, rendendolo una scelta fantastica per gli amanti del cinema.

Marvel su Disney+

Oltre 30 film del Marvel Cinematic Universe sono disponibili da subito su Disney Plus, insieme a oltre 40 serie TV Marvel.

Nei prossimi mesi su Disney Plus debutteranno altre serie TV inedite tardate Marvel. È stato riferito che queste serie TV avranno un budget di 25 milioni di dollari per episodio. Un primo sguardo a queste serie TV è già disponibile su Disney Plus, in uno speciale chiamato Expanding the Universe.

La prima di queste serie TV Marvel sarà Falcon and The Winter Soldier (con Anthony Mackie e Sebastian Stan), in arrivo ad autunno 2020. Consisterà di sei episodi e vedrà il ritorno di Helmut Zemo (Daniel Bruhl) di Civil War.

I numerosi fan di Tom Hiddleston saranno felici di sapere che il prossimo show nella nuova line-up Marvel sarà Loki, in una miniserie di sei episodi con protagonista il dio dell’inganno. Sappiamo anche dal Comic-Con di San Diego che la serie prenderà il via dopo l'improvvisa fuga di Loki in Avengers: Endgame attraverso il Tesseract.

Il 2021 vedrà anche l’arrivo di WandaVision, uno spin-off di Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Vision (Paul Bettany) che si collegherà agli eventi del sequel di Doctor Strange - e una serie TV di Hawkeye, con Jeremy Renner che riprenderà il suo ruolo e farà da mentore a una nuova versione di Occhio di Falco, Kate Bishop.

Il produttore televisivo della Marvel, Jeph Loeb, ha detto che ci saranno anche altri "eroi della strada" che arriveranno su Disney Plus, con serie TV Marvel destinate a sostituire o espandere contenuti del calibro di Luke Cage, Jessica Jones, Daredevil, Iron Fist e The Defenders - tutti annullati su Netflix (via Deadline).

Da allora, tuttavia, è stato segnalato che ora è Kevin Feige a sovrintendere alla divisione delle serie TV, precedentemente separata dal resto dei Marvel Studios (via THR). Quindi non siamo sicuri di dove finiranno questi personaggi.

È interessante notare che ci sarà anche uno show televisivo su un universo Marvel alternativo, chiamato Marvel What If ...?. La serie animata si basa su una serie di fumetti in cui le cose vanno a finire in un modo leggermente diverso per i nostri supereroi e cattivi preferiti.

Come avrebbe fatto l'agente Peggy Carter se avesse preso il siero del supersoldato invece di Steve Rogers? Molti attori Marvel riprenderanno i loro ruoli per questo spettacolo, rendendolo molto più di una semplice curiosità.

Alla Disney D23 Expo di fine agosto, l’attuale CCO della Marvel Kevin Feige ha annunciato tre nuove serie - She-Hulk, Moon Knight e Ms. Marvel - espandendo notevolmente l'MCU con l’introduzione di nuovi personaggi.

I vecchi film MCU saranno ritirati da Netflix per essere trasferiti su Disney Plus. In una conferenza sugli utili con gli investitori, il CEO della Disney Bob Iger ha chiarito che Captain Marvel del 2019 sarebbe stato il primo film Disney in esclusiva per il servizio - e il 6 novembre è stato confermato che Avengers: Endgame sarebbe uscito il 12 novembre. Disney ha poi annunciato l’arrivo di altri otto film Marvel su Disney Plus, tra cui The Avengers.

Star Wars su Disney+

Potreste ricordare che la Disney ha acquistato Star Wars nel 2012, il che significa che ora detiene i diritti su tutti i film, nonché la possibilità di creare contenuti originali. Aspettatevi un sacco di film e serie TV dell’universo di Star Wars.

Ogni film degli episodi I-VII sarà subito disponibile, con nuovi film e spin-off previsti per il 2020. Il primo episodio di The Mandalorian, una serie TV creata da Jon Favreau (il regista di Iron Man e The Jungle Book) è già disponibile.

Il protagonista è un personaggio simile al cacciatore di taglie Boba Fett, e questo spettacolo ha un budget di 15 milioni di dollari per episodio, con effetti speciali di alto livello.

Non è nemmeno l'unico nuovo contenuto per episodi di Star Wars confermato su Disney Plus. Cassian Andor di Rogue One (interpretato da Diego Luna) vedrà anche la sua serie TV, un prequel che esplora le vicende della sua vita prima degli eventi del film 2016. Il CEO della Disney pensa, addirittura, che ci siano troppi film di Star Wars in uscita.

Confermata ufficialmente una serie TV di Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor che riprenderà il suo ruolo dei prequel, e una settima stagione della serie animata Star Wars: The Clone Wars.

L'animazione Pixar su Disney+

Su Disney Plus troverete i grandi classici dell'animazione cinematografica come Wall.E, Toy Story, Monsters & Co e Up. Ci saranno inoltre cortometraggi e serie inediti come Pixar Tra La Gente (un live-action che porta i personaggi Pixar che tutti conosciamo nel mondo reale) e I Perchè di Forky, un contenuto tutto dedicato al simpatico personaggio tanto amato di Toy Story 4.

I Simpson e i contenuti Fox su Disney+

Per la prima volta in Italia su una piattaforma per lo streaming saranno disponibili oltre 500 episodi de I Simpson su Disney Plus.

L'acquisizione di Fox da parte della Disney non è stata priva di criticità. Fox possiede i diritti di un'enorme quantità di televisione classica, inclusi I Simpson, il che significa che ogni episodio delle prime 30 stagioni dello show è arrivato sul servizio (meno l'episodio della terza stagione Stark Raving Dad, per ragioni che saranno ovvie per i fan).

Fox era solita gestire attentamente il franchise di X-Men, ponendo grosse restrizioni all'universo cinematografico Marvel (come la parola "mutante" che non veniva mai usata sullo schermo). La fusione ora significa che quei personaggi possono apparire nell'MCU, insieme ai Fantastici Quattro. È probabile che vengano tenuti in serbo per dei film piuttosto che per le serie TV, ma in entrambi i casi è probabile che un giorno vedrete dei progetti riguardanti l’Universo Cinematografico Marvel basati su entrambi in arrivo su Disney Plus.

Disney Plus riceverà anche una selezione di classici animati degli anni '90, come X-Men, I Fantastici Quattro e Spider Man. Il grande film della Fox che ha subito debuttato su Disney Plus è Avatar di James Cameron. Seguiranno film Fox come La Storia Fantastica e Tutti Insieme Appassionatamente, e potete anche aspettarvi un reboot di Mamma, Ho Perso l’Aereo.

I grandi classici su Disney+

È stato confermato che ogni film Disney mai realizzato è destinato al servizio, quindi tutto da Biancaneve a Frozen 2 dovrebbe essere disponibile su Disney Plus, prima o poi.

Cosa mancherà su Disney+?

Non ci saranno contenuti esterni all'ecosistema Disney, per quanto ne sappiamo. Il motivo per cui vedete una così vasta gamma di contenuti su piattaforme come Netflix è perché hanno una grande rete di contratti di licenza con studi esterni. Disney Plus è un'offerta più mirata.

Ma, naturalmente, la Disney ha molti contenuti da cui attingere, soprattutto con la recente acquisizione di film e spettacoli Fox. Vale anche la pena notare che non ci saranno contenuti per adulti su Disney+. Anche se la Disney ora possiede Fox, ad esempio, ciò non significa che inizierete a vedere le imprecazioni di Deadpool su Disney Plus.

È abbastanza ovvio, ma le serie originali Marvel presenti su Netflix non passeranno automaticamente al nuovo servizio Disney Plus - per quanto ne sappiamo. Ciò significa che Daredevil, Luke Cage e Jessica Jones non verranno ripresentati su Disney Plus nelle loro versioni attuali.

Quello che vedrete su Disney Plus, invece, è la terribile serie Inhumans del 2017, già disponibile.