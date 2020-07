The Witcher: Netflix annuncia un altro spin-off

Le riprese di The Witcher 2 ricominceranno ad agosto, ma nel frattempo Netflix ha annunciato una nuova serie TV intitolata The Witcher: Blood Origin. Si tratta di uno spin-off di sei puntate, ambientato 1200 anni prima rispetto alle vicende dell'epoca di Geralt Di Rivia, quindi possiamo aspettarci una trama e un cast del tutto diversi.

La serie arriva da Lauren Schmidt Hissrich, la responsabile dell'adattamento Netflix di The Witcher, e Declan de Barra, che ha scritto uno degli episodi della serie TV.

La trama di The Witcher: Blood Origin è incentrata sul primo Witcher mai esistito e sull'evoluzione della storia di questi personaggi, in un mondo popolato di mostri, uomini ed elfi, tutti mescolati insieme.

Non si tratta dell'unico spin-off di The Witcher in arrivo su Netflix. The Witcher: Nightmare of the Wolf è una serie TV animata che arriverà in futuro sulla piattaforma, dopo essere stata annunciata a inizio 2020. Netflix aveva confermato che la trama di questo spin-off si sarebbe incentrata su Vesemir, uno dei personaggi chiave di The Witcher 2, impersonato da Kim Bodnia di Killing Eve.

Ecco qua l'annuncio fatto da Netflix:

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be. Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.July 27, 2020