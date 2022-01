The French Dispatch, quando esce su Disney+?

The French Dispatch è l'ultimo lavoro del visionario regista Wes Anderson. Uscito nei cinema italiani l'11 novembre 2021, presto sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus.

Se vi stavate chiedendo se e quando sarà possibile guardare The French Dispatch in streaming, la buona notizia è che il film sarà rilasciato sulla piattaforma streaming Disney il 16 febbraio, unendosi alla nutrita collezione di contenuti Fox resi disponibili su Disney Plus pochi mesi dopo l'uscita al cinema durante la pandemia.

The French Dispatch porta sul grande (e piccolo) schermo una raccolta di quattro storie tratte dall'ultimo numero di un giornale americano pubblicato a Ennui-sur-Blasè, una fittizia cittadina francese del ventesimo secolo, a seguito della morte dell'editore.

I personaggi sono interpretati da un cast stellare, nel quale troviamo attori del calibro di Benicio Del Toro, Frances McDormand, Adrien Brody, Timothèe Chalamet, Tilda Swinton, Elisabeth Moss, Owen Wilson, Bill Murray, Saorsie Ronan e Christoph Walz.

Il film, che ha incassato 43 milioni di dollari in tutto il mondo, nasce come tributo all'amore per il giornalismo. É ricco di dettagli intricati e complessi, ma anche divertenti ed esteticamente perfetti, in pieno stile Wes Anderson.