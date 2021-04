TCL arricchisce la serie 20 con tre nuovi smartphone dal display innovativo

Al CES 2021 sono stati presentati i primi due smartphone della serie TCL 20, e ora sono stati svelati i tre modelli rimanenti: il TCL 20L appartenente alla fascia economica, il TCL 20L Plus e il top di gamma TCL 20 Pro 5G.

Gli smartphone sono la versione migliorata della scorsa serie TCL 10, con display dotati di colori più vibranti e realistici e dotati di nuove funzioni. Forse la novità più di rilievo è la nuova tecnologia di visualizzazione a polarizzazione circolare di cui sono dotati i display, che permette una visualizzazione perfetta dei colori naturali, anche quando si indossano gli occhiali da sole. La funzione si attiva in automatico.

Come si evince dal nome, TCL 20 Pro 5G supporta il 5G ed è dotato di display AMOLED Full HD Plus (2400 x 1080) da 6.67", in grado di convertire automaticamente i contenuti SDR in HDR e supporta il formato HDR10 per la riproduzione di contenuti multimediali.

TCL 20 Pro 5G eredita il comparto fotografico posteriore a quattro obiettivi del predecessore, con il nuovo sensore Sony IMX582. Troviamo un obiettivo principale da 48MP con AF e stabilizzazione ottica, una lente grandangolare, un obiettivo macro e un sensore di profondità affiancati da un doppio flash LED. Manca un teleobiettivo, ma questa assenza consente a TCL 20 Pro 5G di mantenere un design sottile e lineare grazie al modulo fotografico poco sporgente.

Lo smartphone monta il processore Snapdragon 750G, con 6GB di RAM e 256GB di memoria espandibile fino a 1TB tramite microSD. La batteria è da 4.500 mAh e supporta la ricarica rapida cablata fino a 18W e la ricarica wireless fino a 15W.

TCL 20 Pro 5G è disponibile sul mercato europeo in questa sola configurazione nei colori Marine Blue e Moondust Grey dal 15 aprile al prezzo di 549,90€

(Image credit: TCL)

TCL 20L e 20L Plus

TCL 20L e 20L Plus sono gli smartphone economici della serie.

Entrambi hanno un display Full HD (2400 x 1080) da 6.67" e montano lo Snapdragon 662. 20L Plus presenta specifiche leggermente superiori, come i 6GB di RAM e i 256GB di spazio di archiviazione, in entrambi i casi espandibile fino a 1TB tramite microSD. Tutti e due sono dotati di batteria da 5.000mAh, ma la velocità di ricarica supportata non è delle più rapide. Il sistema operativo è Android 11.

I due smartphone presentano un comparto fotografico molto simile, con obiettivo principale, grandangolare, lente macro e sensore di profondità. TCL 20L ha una fotocamera principale da 64MP che sulla carta dovrebbe garantire prestazioni superiori rispetto alla fotocamera da 48MP del TCL 20L. Entrambi hanno una fotocamera frontale da 16MP.

Entrambi gli smartphone sono disponibili dal 15 aprile. TCL 20L viene commercializzato nei colori Luna Blue ed Ellipse Black al prezzo di 229€, mentre TCL 20L Plus è disponibile nei colori Milky Way Grey e North Star Blue al prezzo di 269€.