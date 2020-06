TCL 10 Pro non è una bomba, ma il prossimo TCL potrebbe esserlo

Il TCL 10 Pro non è il migliore smartphone che possiate comprare, e in effetti non compare nemmeno nella nostra lista dei 15 migliori smartphone. Ciò nonostante è un bene che sia arrivato.

Come regola generale, ci sono smartphone migliori a prezzi simili, che rendono il TCL 10 Pro una delle scelte meno consigliabili, se il vostro budget si aggira intorno ai 460 euro (questo il prezzo a cui lo trovate ora su Amazon).

La cosa interessante, però, è che questo smartphone dimostra come sia possibile per un'azienda entrare in un settore che appare dominato da pochi, pochissimi marchi.

TCL, un nuovo contendente

Speriamo quindi che TCL raccolga le opinioni, i commenti e le critiche e le sfrutti per migliorare i prossimi smartphone che progetterà. L'azienda si è già fatta un'esperienza con i Blackberry egli Alcatel, e con smartphone indirizzati a nicchie di pubblico molto specifiche.

Il marchio Blackberry però non ha vissuto quella rinascita in cui si sperava; Alcatel, invece, è rimasta stabile e continua a produrre smartphone economici ma di ottima qualità.

Nel frattempo il marchio TCL è diventato sempre più familiare, grazie ai televisori. Si vedono spesso nei negozi, e attirano l'attenzione per il prezzo concorrenziale abbinato a specifiche di tutto rispetto. Nel 2019, poi, l'azienda ha provato a entrare in competizione anche con i top di gamma con il suo QLED TCL X10. La situazione, dunque, sembra più che incoraggiante per "provarci" con gli smartphone.

TCL 10 Pro, il blocco fotografico principale. (Image credit: TechRadar)

Il TCL 10 Pro non cerca di competere con i migliori smartphone in circolazione, e non è un modello da prendere in considerazione come alternativa a Samsung Galaxy S20 Ultra o iPhone 11 Pro Max, ma è un ragionevole concorrente per modelli come il Samsung Galaxy A90 5G o persino lo OnePlus 8.

Il TCL 10 Pro non è un successo a tutto tondo, ma rappresenta una valida esperienza per l'azienda, che ha l'occasione di sfruttarla per fare un balzo in avanti, con la prossima generazione.

In ogni caso, oggi abbiamo un altro concorrente tra i produttori di smartphone, e non uno qualsiasi. TCL è tra le aziende più grandi del mondo e ha a propria disposizione grandi fondi per la ricerca e sviluppo, nonché molta esperienza nella produzione di dispositivi.

È sicuramente una buona notizia per tutti i consumatori, e anche se oggi il TCL 10 Pro non è il primo telefono che raccomanderemmo, non vediamo l'ora di scoprirà che cosa farà quest'azienda la prossima volta.