Surface Book 3 potrebbe già essere in rampa di lancio

Nuove inserzioni su diversi siti di vendita al dettaglio suggeriscono che la presentazione di Microsoft Surface Book 3, Surface Go 2 e Surface Dock 2 potrebbe essere imminente.

Secondo il sito tecnologico tedesco DrWindows, recentemente sono state pubblicate inserzioni per Surface Dock 2 su diversi portali di shopping online in Europa, incluso Shopmat , dove la pagina dell’inserzione risulta sempre accessibile, nonostante il prodotto non è stato ancora presentato ufficialmente.

Le inserzioni sono state confermate dal blogger tecnico Dan S. Charlton, che ha realizzato gli screenshot per il sito 2compute.eu mostrando non solo il Surface Dock 2, ma anche diverse configurazioni di prodotti con la nomenclatura Surface Project T, Surface Project U e Surface Progetto V.

Come sottolineato da Charlton, le fasce di prezzo di questi prodotti suggeriscono che potrebbero riferirsi con molta probabilità a Microsoft Surface Book 3 da 13,5 pollici, Surface Book 3 da 15 pollici e Surface Go 2, rispettivamente, in base ai prezzi ufficiali di presentazione della generazione precedente. Ecco di seguito i prezzi provenienti da questa indiscrezione di ciascuno dei prodotti:

Surface Project T (Surface Book 3 da 13,5 pollici?) Possibile fascia di prezzo: 1618 - 2617 euro

Surface Project U (Surface Book 3 da 15 pollici?) Possibile fascia di prezzo: 2234 - 3442 euro

Surface Project V (Surface Go 2?) Possibile fascia di prezzo: 408 - 847 euro

Surface Dock 2, possibile prezzo al lancio: 244 euro

Altre prove di Surface Go 2

Insieme alle inserzioni di vendita al dettaglio, sono state scoperte le prove di un nuovo Surface Go da Windows Latest e Windows Insider, con una registrazione FCC per un "dispositivo di elaborazione portatile" che suggerisce l'esistenza di un tablet Windows aggiornato.

Sebbene il dispositivo non sia menzionato per nome, lo stesso nome in codice EV2 utilizzato nei test di Geekbench per Surface Go originale (e per il suo presunto successore) appare nel file.

Un aggiornamento tanto atteso per Surface Dock?

Microsoft Surface Dock di prima generazione è stato presentato nel 2015 e inizia a mostrare la sua età. Creato per Surface Pro 3, Surface Pro 4 e Surface Book, Surface Dock può trasformare i dispositivi Surface in PC desktop (o quasi). Caratterizzato da 2 Mini DisplayPort, connessione Gigabit Ethernet, 4 USB 3.0 e un jack di uscita audio,Surface Dock è una periferica utilizzata da molti utenti Microsoft.

Tuttavia, Surface Dock sta iniziando a mostrare segni di invecchiamento e gli utenti hanno chiesto a gran voce un aggiornamento negli ultimi due anni. Uno dei miglioramenti più sperati dai fan di Surface Dock è naturalmente l'aggiunta di porte USB-C, ma senza conoscere le specifiche del prodotto, è troppo presto per dire se Microsoft risponderà a tale richiesta: in ogni caso, lo sapremo per certo nelle prossime settimane.