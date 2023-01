Street Fighter 6 è in ritardo, e ora sappiamo perché

Probabilmente saprete che Street Fighter 6 arriverà quest'anno, ovvero il 2 giugno. In realtà, però, si tratta di una data molto più avanzata rispetto a quella a cui sono abituati i fan di lunga data della serie.

Prima di Street Fighter 6, i titoli più importanti della serie venivano solitamente lanciati nei primi mesi dell'anno di riferimento, di solito verso febbraio. Il produttore del gioco, Kazuhiro Tsuchiya, ne è ben consapevole e ha parlato del ciclo di sviluppo più lungo dell'ultimo capitolo della serie in occasione di un'intervista a Game Informer.

"È alquanto raro che un gioco rappresenti tutto ciò che il team di sviluppo si era prefissato", sostiene Tsuchiya. "Ci sono sempre dei compromessi da fare, o delle idee che devono essere scartate a causa di problemi di budget, di calendario, di risorse.

Ma questa volta, in relazione agli aspetti fondamentali che Nakayama (il game director di Street Fighter 6) voleva realizzare all'interno del progetto da lui sognato, non abbiamo ceduto a compromessi".

(Image credit: Capcom)

Nel suo commento, Tsuchiya potrebbe riferirsi al discusso lancio di Street Fighter 5 nel 2016. Il picchiaduro per PS4 ha avuto un'accoglienza inziale alquanto tiepida, a causa del numero limitato di personaggi giocabili e della mancanza di modalità e contenuti al di fuori delle suite online.

Nel tempo, però Street Fighter 5 si è trasformato in un titolo ricco di contenuti, con un roster finale di 45 personaggi. La maggior parte dei contenuti scaricabili è ora disponibile nell'aggiornamento scontato Street Fighter 5 Champion Edition.

Evitare i vecchi errori

Sembra che Capcom non voglia affrettare il lancio per la seconda volta. Street Fighter 6, rispetto al suo predecessore, sembra essere ricco di contenuti già al lancio, previsto al momento su PS5 e PC.

Anche se si attendono ancora i trailer finali dei personaggi inclusi nel gruppo di base, sembra che ci saranno più combattenti disponibili già dal day one rispetto a Street Fighter 5.

Street Fighter 6 avrà anche una vera e propria campagna per giocatore singolo nella modalità World Tour, dove i giocatori potranno creare il proprio personaggio e, a quanto pare, imparare le mosse da personaggi molto noti e amati di Street Fighter, qui presenti in veste di mentori. Inoltre, tornano tutte le modalità di Street Fighter 5, dunque non mancheranno le modalità di gioco fin dalla prima installazione.

Street Fighter 6 ha avuto uno sviluppo lungo e travagliato, non certo facilitato dalla pandemia di Covid-19. Tuttavia, fa piacere sentire che Capcom si è impegnata a lanciare un gioco di qualità e ricco di funzionalità fin da subito, apparentemente senza omissioni clamorose.

È lecito pensare che quei pochi mesi in più di lavorazione saranno utili al gioco nel lungo periodo. Fortunatamente, abbiamo già avuto molti riscontri positivi dai due test beta chiusi che si sono svolti finora.