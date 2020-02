Star Wars: The High Republic è ambientato 200 anni prima de La minaccia fantasma

Lucasfilm ha messo a segno un colpaccio con Project Luminous, che è stato annunciato per la prima volta quasi un anno fa e coinvolge una nuova serie interconnessa di fumetti e libri su Star Wars. Ora, è stato rivelato che The High Republic, è una serie di romanzi che si svolgono 200 anni prima degli eventi de La minaccia fantasma.

Si vociferava che avrebbero portato alla prossima trilogia di film prevista per dicembre 2022 ma StarWars.com chiarisce che "questo periodo nella linea temporale di Star Wars non si sovrapporrà a nessuno dei film o delle serie attualmente in produzione". Quindi, ovunque siano ambientati i prossimi film, non condivideranno nulla con questi film.

L'iniziativa è una collaborazione tra Del Rey, IDW Publishing, Marvel Comics e Lucasfilm Press. L'era dell'Alta Repubblica è un periodo dell'universo di Star Wars in cui l'ordine degli Jedi è al culmine. Impareremo anche "ciò che spaventa gli Jedi", secondo Michael Siglain di Lucasfilm.

I vari progetti di The High Republic includono il libro Light of the Jedi di Charles Soule, il fumetto di High Republic di Cavan Scott, High Republic Adventures di Daniel José Older dedicato ai bambini, un libro YA chiamato A Test of Courage di Justina Ireland, e Into the Dark di Claudia Grey.

Usciranno tutti durante l'evento Star Wars: Celebration Anaheim ad agosto.

Perché ora?

Lucasfilm non ha mai fatto finta che si trattasse di programmi TV o film.

Questi libri sono scritti per i fan della saga e per coloro che vogliono immergersi ancor più nel lore di Star Wars. Nel frattempo, il ritorno di The Mandalorian alla fine di quest'anno su Disney Plus manterrà vivo l'interesse dei fan.