Star Wars: Squadrons, EA ha svelato i requisiti di sistema

Star Wars: Squadrons è stato presentato con un trailer che ne anticipa il lancio previsto per ottobre 2020 e EA ha già diffuso i requisiti di sistema necessari per giocarci.

Il vostro PC sarà in grado di reggere i concitati combattimenti spaziali di Star Wars: Squadrons? Per esserne certi basta dare un’occhiata qui sotto: ai classici livelli “minimo” e “consigliato”, che vengono comunemente utilizzati per inquadrare le specifiche adatte al gioco, EA ha aggiunto la dicitura “consigliato VR”, dato che questo titolo è predisposto per la realtà virtuale.

Requisiti minimi:

Sistema Operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 1300X RAM : 8GB

: 8GB Scheda Video: Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Nvidia GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7850 Spazio di archiviazione richiesto: 30GB

Requisiti consigliati:

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 3 3200G RAM: 16GB

16GB Scheda video: Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480

Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 480 Spazio di archiviazione richiesto: 30GB

Requisiti consigliati (VR):

Sistema operativo: Windows 10

Windows 10 Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 3 3200G RAM : 16GB

: 16GB Scheda Video : Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 570

: Nvidia GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 570 Spazio di archiviazione richiesto: 30GB

Nel complesso non si tratta di requisiti proibitivi, in particolare per quanto concerne la scheda video (in teoria dovrebbe bastare una vecchia GTX 660).

Al contempo le dimensioni ridotte del gioco installato sul disco rappresentano una boccata d’aria fresca rispetto a molti titoli tripla A di recente produzione (come ad esempio Red Dead Redemption che necessita di 150GB di spazio sul disco). Del resto, gli scenari spaziali non hanno bisogno di un gran numero di texture visto che, spesso, l’ambientazione è costituita in gran parte dal nero che caratterizza lo "spazio".

RAM consigliata

Tuttavia ci troviamo nuovamente di fronte a un titolo che consiglia di utilizzare un sistema con 16 GB di RAM, un requisito sempre più comune per i videogiochi pubblicati di recente.

Va notato che si tratta della quantità di RAM consigliata, mentre i requisiti minimi sono limitati a 8GB che dovrebbero bastare per giocare a Star Wars: Squadrons (in particolare se siete in possesso di una scheda video che supera le specifiche minime consigliate).

Molti produttori stanno proponendo computer con un minimo di 16GB di RAM proprio per andare incontro a certe necessità anche se, al momento, sembra una legge dettata più dalla necessità di produrre dispositivi che non diventino obsoleti nel giro di pochi anni che da un'effettiva necessità.

Star Wars: Squadrons è un gioco multiplayer che vi consentirà di scegliere se schierarvi con l'Impero o con la Ribellione, catapultandovi in dei combattimenti spaziali definiti dal produttore come “autentica esperienza di pilotaggio”, con alcune modalità co-op e un breve spazio per la modalità single player..

Molto probabilmente, questo titolo avrà delle caratteristiche che ricordano giochi come X-Wing (1993) e TIE Fighter, come ad esempio il sistema di gestione della nave che consentiva di scegliere se focalizzarsi su velocità, difesa o attacco. Star Wars: Squadrons sarà disponibile dal 2 Ottobre 2020, e sinceramente non vediamo l'idea di provarlo in modalità VR.