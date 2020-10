Star Wars: Cassian Andor, l'inizio delle riprese è sempre più vicino

Da tempo i fan di Star Wars attendono il debutto di una nuova serie TV dedicata a Cassian Andor che verrà trasmessa su Disney Plus della quale, per ora, non si conoscono i dettagli. Tuttavia la piattaforma streaming ha recentemente ingaggiato Adria Arjona, attrice che si unirà al cast capitanato da Diego Luna

La notizia arriva da Deadline, che non ha aggiunto alcun dettaglio rispetto al ruolo che verrà ricoperto da Arjona. L’attrice è conosciuta per aver preso parte alla serie TV Amazon Prime Video Good Omens, oltre ad aver recitato in Pacific Rim: Uprising. Arjona farà inoltre parte del cast del prossimo spin-off di Spider Man, dove affiancherà Jared Leto che vestirà i panni di Morbius.

La prossima serie di Star Wars dedicata a Cassian Andor è ambientata cinque anni prima del film Rogue One: A Star Wars Story. Ammesso che lo abbiate visto (spoiler alert!) dovreste sapere che tutti i protagonisti di Rogue One muoiono, Cassian incluso, il che rende questa seria una scelta piuttosto particolare viste le molte alternative offerte dal vasto universo di Star Wars.

Il cast include anche Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Denise Gough e Kyle Soller.

Al contempo, durante un'intervista con The Guardian, l’attore Diego Luna ha risposto ad alcune domande sull’inizio dei lavori: "Le riprese stanno ripartendo in tutto il mondo, quindi torneremo a lavoro a tempo debito, non c’è alcuna fretta. Questa pandemia mi ha fatto capire che esistono delle priorità. Dobbiamo stare attenti e scegliere saggiamente quando e come tornare sul set.”

Luna ha precedente fatto intendere che le riprese sarebbero iniziate entro quest’anno.

Un 2021 "stellare"

Ci aspettiamo di vedere la serie su Cassian Andor entro il 2021, anche se per ora non abbiamo certezze sulla data d'uscita.

La speranza è che nel corso del prossimo anno potremo assistere a un gran numero di serie TV dedicate a Star Wars su Disney Plus: The Mandalorian dovrebbe avere una terza stagione, al contempo nel 2021 debutterà la serie animata The Bad Batch e nutriamo speranze anche sulla chiacchierata serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, anche se probabilmente per quest’ultima dovremo aspettare il 2022.