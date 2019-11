Star Wars, a gennaio verrà annunciato un nuovo film di in uscita nel 2022

Il futuro di Star Wars è diventato oggetto di un report pubblicato dal The Hollywood Reporter che mira a definire che ne sarà della celebre serie cinematografica ideata da George Lucas dopo la Skywalker Saga, che si concluderà con l’ormai prossimo Rise of Skywalker .

É possibile che il film in questione sia il medesimo sul quale stavano lavorando i creatori di Game Of Thrones DB Weiss e David Benioff prima di allontanarsi dal progetto , e che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova trilogia previsto proprio nel 2022. In ogni caso, per ora, la situazione non è affatto chiara.

L’articolo cerca di fare chiarezza sullo stato attuale di Star Wars, ipotizzando l’uscita di scena del presidente di Lucasfilm, Kathleen Kennedy, alla scadenza del contratto nel 2021. Il report descrive un quadro più cupo di quanto ci si potrebbe aspettare. In realtà, nonostante l’alternarsi di vari registi tra i quali ricordiamo Phil Lord e Chris Miller che, dopo aver realizzato Solo hanno lasciato il posto a Ron Howard, i risultati finali sono stati abbastanza buoni.

Il prossimo nella lista

Se si esclude il flop di Solo, negli ultimi anni i film della saga di Star Wars hanno ottenuto ottimi risultati al botteghino. La performance deludente di Solo potrebbe derivare da una pessima scelta riguardante la data di uscita, troppo vicina rispetto ad Avengers: Infinity War, uscito appena un mese prima, e al più popolare Episodio VIII, The Last Jedi, sbarcato nelle sale sei mesi prima. Tuttavia ci sono grandi speranze per The Mandalorian , la serie di Star Wars che andrà in onda su Disney+ (costosa, elegante e che merita di essere vista) prodotta sotto la gestione Kennedy.

L’articolo parla anche della possibilità che sia Jon Favreau a prendere il controllo dell’universo Star Wars, anche se nel report si fa riferimento unicamente al film che dovrebbe uscire nel 2022. Non ci sono quindi conferme ufficiali, ma ci aspettiamo di saperne di più l’anno prossimo.

Nel frattempo The Rise of Skywalker si prepara ad uscire nelle sale di tutto il mondo a Dicembre.