Disney Plus presenta la trilogia originale di Star Wars in 4K con Dolby Vision HDR

Tanto tempo fa, in una galassia lontana, molto lontana, sognavamo il giorno in cui avremmo visto la trilogia originale di Star Wars in 4K. Ora, grazie all’arrivo di Disney Plus , il giorno tanto atteso è arrivato con tanto di Dolby Vision HDR e colonna sonora con supporto per Dolby Atmos.

Sappiamo già che Dinsey Plus possiede la lista completa dei film di Star Wars, compresa la nuovissima serie The Mandalorian , ma siamo rimasti sorpresi nel trovare tutti i film (prequel, sequel e spin-off inclusi) in streaming 4K con supporto per l’esclusivo formato Dolby Vision HDR.

Una nuova speranza per i cinefili

Se vi state chiedendo se si tratta delle Edizioni Speciali della trilogia originale di George Lucas la risposta è si, quindi dovrete ricordarvi di fare il consueto occhiolino al momento giusto se volete che Han Solo spari per primo.

É una notizia fantastica dato che, fino ad ora, solo i più recenti The Force Awakens, Rogue One, The last Jedi e Solo: A Star Wars Story sono stati resi disponibili in 4K e nessuno di questi supporta il formato Dolby Vision.

Ma quanto rendono i classici di Star Wars in 4K? Naturalmente i film più recenti si adattano meglio alla risoluzione 4K rispetto alla trilogia originale; alcuni dei fondali disegnati a mano e le scene girate con modelli in miniatura hanno una resa meno realistica rispetto alla risoluzione originale, tuttavia in alcune scene (come il famoso scontro di Cloud City tra Darth Vader e Luke Skywalker) si notano netti miglioramenti caratterizzati da luci scintillanti e neri profondi dati dal Dolby Vision.