Soundbar, Samsung HW-T450 a soli 139 euro e altre offerte

Samsung HW-T450 | 139 euro su eBay

La soundbar Samsung HW-T450 è un modello di fascia bassa nell'offerta del colosso coreano, tuttavia, ma con i suoi 200 W di potenza porterà comunque la vostra esperienza sonora a un nuovo livello. Considerate che i televisori più costosi, in genere, offrono un impianto audio integrato da circa 60 W.

Alla soundbar è abbinato un subwoofer da 6,5 pollici in grado di riprodurre bassi profondi e poderosi. Samsung HW-T450 è un sistema a 2.1 canali, ergo al subwoofer (unità esterna) si aggiungono i due driver (destro e sinistro) integrati nella soundbar.

Sul pannello posteriore, è collocata un'uscita audio ottica per il televisore e una USB per i dispositivi di memoria come le chiavette che potrete collegare alla soundbar per ascoltare la vostra musica.

Il dispositivo supporta anche la connessione Bluetooth, ma il subwoofer va collegato via cavo. Un'altra chicca è la funzione Smart Sound, che ottimizza il suono in base al contenuto e ciò vale anche per i videogiochi (Game Mode).

E non finisce qui. La soundbar può essere abbinata anche ad altri amplificatori dello stesso produttore per un audio surround. Nella confezione, è incluso un telecomando, che permette di gestire anche i televisori Samsung.

A 139 euro è un buon affare e se avete speso una discreta cifra per il vostro TV, vale la pena acquistare un sistema audio esterno.

Sony HT-S20R

La soundbar Sony HT-S20R è in vendita su Amazon a circa 186 euro con uno sconto del 15%.

Sony HT-S20R è una soundbar con un rapporto qualità-prezzo favoloso. Si tratta di un impianto a 5.1 canali (tre driver nella soundbar, un potente subwoofer e due satelliti) con una potenza totale di ben 400 W. Questo modello del 2020 supporta il Bluetooth 5.0 e dispone di un ingresso audio ottico, analogico e di un ingresso HDMI Arc.

La qualità del suono è ottima (Dolby Digital 5.1), inoltre il suono può esser ottimizzato a seconda dei contenuti, grazie alle modalità Auto, Standard, Cinema, Musica, Notturna e Vocale.

Il difetto? Le unità devono esser collegate via cavo.

Bomaker Njord Ⅰ

La soundbar Bomaker Njord Ⅰ è in vendita su Amazon a circa 119 euro con uno sconto del 41%

Njord Ⅰ è una soundbar di fascia medio-bassa, ma comunque superiore all'impianto integrato di un comune TV. È un sistema a 2.1 canali con una potenza totale di ben 150 W. Supporta il Bluetooth 4.2 (il subwoofer può esser usato anche in modalità wireless) e si può collegare al TV sia tramite cavo audio ottico che analogico; è presente anche una porta USB.

La soundbar vanta un design elegante e ricercato. La qualità del suono può esser ottimizzata a seconda dei contenuti, grazie alle modalità Film, Musica, Notizie, Bassi e Giochi.

Logitech Z607

Impianto audio Logitech Z607 a circa 109 euro su Amazon con uno sconto del 19%.

Se desiderate un audio surround senza spendere una fortuna, dovreste considerare l'acquisto dell'impianto Logitech Z607. È un sistema a 5.1 canali (ossia è costituito da sei driver) con una potenza totale di ben 160 W. Supporta il Bluetooth 5.0, tuttavia il collegamento tra le casse è cablato.

L'unità principale presenta anche un lettore per schede SD fino a 32 GB e una porta USB per chiavette fino a 32 GB. Nella confezione, sono inclusi il subwoofer principale, 5 satelliti, il telecomando e i cavi RCA.