Sony ha brevettato visori VR e AR con feedback aptico

A quanto pare, Sony crede ancora nella VR. E a giudicare dalle parole di Hideaki Nishino, SVP of Global Product Strategy and Management del colosso nipponico, sembra proprio voler puntare su questo formato, sebbene al momento Sony stia rendendo PSVR compatibile con la PS5.

Nishino on PSVR compatibility on PlayStation 5"I believe that [...] the PS5 will improve the experience""I would like to expect the PS5 to have a VR experience that is appropriate for the PS5. I can't comment any further, but I'm looking forward to it (laughs)" pic.twitter.com/eZC2ADFCP2November 10, 2020