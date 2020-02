Smartphone, un nuovo pieghevole Huawei potrebbe essere annunciato alla fine del mese

Huawei terrà una conferenza stampa virtuale il 24 febbraio da Barcellona, dopo che GSMA ha deciso di cancellare l’evento MWC 2020 , a causa della rinuncia di molte aziende che hanno deciso di non presentarsi per paura di contrarre il coronavirus.

Huawei trasmetterà in streaming una sessione preregistrata dell’evento, in cui è prevista la presentazione di più prodotti: PC, notebook, dispositivi indossabili, audio e TV. Tuttavia, secondo Gizmochina , Huawei potrebbe annunciare anche il suo nuovo smartphone pieghevole durante l'evento. Si tratta di un nuovo prodotto pieghevole dell'azienda e non siamo sicuri di come potrebbe chiamarsi, né tanto meno se sarà veramente svelato in tale data.

Riteniamo che questo smartphone pieghevole potrebbe essere il Huawei Mate XS , annunciato a ottobre 2019. Si dice che il Mate XS potrebbe avere il processore Kirin 990 5G, un design della cerniera migliorato e uno schermo più durevole.

È stato confermato che il Mate XS avrà un design simile al Mate X, così come le fotocamere, realizzate sempre in collaborazione con Leica. Vale la pena ricordare che, nonostante il Huawei Mate X sia stato presentato nel 2019, la disponibilità dello smartphone è ancora limitata.

Con il divieto di Huawei attualmente in vigore, è improbabile che uno smartphone che verrà presentato in questo periodo possa avere incluse le applicazioni di Google o anche solo il Play Store. Per quanto riguarda gli altri prodotti, riteniamo che alcuni di essi potrebbero essere dotati del sistema operativo HarmonyOS di Huawei.

La presentazione del Mate XS era prevista inizialmente durante l’MWC 2020, ma dopo il susseguirsi degli eventi che lo hanno portato alla cancellazione, Huawei sembra comunque intenzionata a presentare i nuovi prodotti, anche se con modalità alternative, come una sessione virtuale. Scopriremo di più sul nuovo smartphone man mano che ci avviciniamo alla data della conferenza.