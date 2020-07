Sconti fino al 75% su videogiochi sparatutto AAA

Plants VS Zombies: Battle For Neighborville a soli 20 euro su ePrice La versione fisica di Plants VS Zombies: Battle For Neighborville (PS4) è in vendita su ePrice a soli 20 euro (sconto del 50%). Si tratta di un titolo adatto a grandi e bambini, caratterizzato da una grafica cartoon e tanta, tanta simpatia. È uno sparatutto in terza persona, che offre numerose modalità di gioco, eventi settimanali e mensili. Sono disponibili tre enormi mappe liberamente esplorabili e 20 classi di personaggi: 10 per le piante e 10 per gli zombie. A loro volta, i personaggi sono suddivisi in tre classi: attaccanti, difensori e di supporto. Una volta avviato il titolo, si è catapultati in Divertilandia, un hub online che sostituisce il classico menu principale; è un luogo "vivo" nel quale è possibile anche incontrare altri giocatori online o sostituirli con dei bot.

Tra le modalità multiplayer sono presenti i classici Deathmatch (Arena di battaglia), l'Orda, che come suggerisce il nome vi vedrà affrontare orde di bot, e infine non mancano le classiche battaglie a squadre che prendono vita in una mappa in continua evoluzione.

È anche presente una modalità storia che oltre a farvi migliorare e apprendere le caratteristiche dei personaggi, vi permetterà di accumulare punti esperienza e monete da spendere per le skin. Sì, perché ogni personaggio è ampiamente personalizzabile, persino gli attacchi speciali possono essere modificati.

Per concludere, Plants VS Zombies: Battle For Neighborville è un titolo divertente, impegnativo e costantemente aggiornato. Se cercate uno sparatutto non competitivo con cui divertirvi, questo è il titolo che fa per voi.

Altri sparatutto in offerta

PlayerUnknown’s Battlegrounds

La versione fisica per XBOX di PlayerUnknown’s Battlegrounds è in offerta su ePrice a soli 10 euro (sconto del 67%); è uno sparatutto in terza persona appartenente al genere dei Battle Royale.

In singolo o a squadre verrete catapultati su un'isola, dove dovrete raccogliere armi e medicamenti con i quali sconfiggere gli altri giocatori. L'ultimo giocatore o team a rimanere in piedi è il vincitore. L'isola è enorme e liberamente esplorabile, a piedi o su mezzi di trasporto.

Starà a voi scegliere se adottare uno stile aggressivo o stealth, inoltre nel corso del match, la safe zone andrà via via restringendosi obbligando i giocatori a combattere.

Battlefield V

La versione digitale per PC di BATTLEFIELD V è disponibile su Amazon a soli 10 euro (sconto del 75%). Al contrario delle precedenti proposte, questo titolo è uno sparatutto in prima persona valorizzato da una curata modalità storia, che vi farà rivivere le più importanti battaglie della seconda guerra mondiale.

Altra chicca è il DLC gratuito "Guerra nel Pacifico", che vedrà contrapposte le forze americane contro quelle giapponesi. Non manca nemmeno il multiplayer, dalle classiche partite a squadre, ai deathmatch, alla "Tempesta di fuoco", ossia la modalità Battle Royale.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

La versione fisica per PS4 di Call of Duty: Modern Warfare (2019) è disponibile su Unieuro a 55 euro (sconto del 21%).

Call of Duty: Modern Warfare (2019) è uno sparatutto in prima persona, nonché il 16° capitolo del celebre brand Call of Duty. La campagna principale è ambientata nel 2019 e tratta operazioni militari fittizie che vedono contrapposti gli americani al gruppo terroristico Al-Qatala. Infinity Ward ha anche annunciato che distribuirà nuovi archi narrativi e che saranno gratuiti.

Per quanto concerne il multiplayer, sono disponibili diverse modalità tra cui Gunfight, un match ad alta intensità tra due team di due giocatori in una piccola mappa, Ground War, che replica una piccola guerra e ospita ben 64 giocatori, e le classiche modalità Deathmatch, Dominio, ecc.

Nel pacchetto è incluso anche il Battle Royale gratuito Call of Duty: Warzone.