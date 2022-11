Schede video vendute al chilo, sta succedendo davvero?

Lê Thành, un commerciante di schede video vietnamita che si definisce il "Re delle VGA" ha improvvisato un mercatino di fronte al suo negozio documentando il tutto sulla sua pagina Facebook (Si apre in una nuova scheda). Le immagini e i video condivisi mostrano Lê Thành mentre vende delle GPU al "chilo", come se fossero delle forme di formaggio.

Ovviamente si tratta di una parodia che richiama le pratiche di vendita adottate dagli ambulanti vietnamiti (ma anche nostrani) messa in scena per ironizzare sul surplus di GPU attualmente disponibili. Nel video si vede persino un compratore che accosta con lo scooter per acquistare una busta di schede video pagandole al peso.

Ciò che impressiona di più è il grande numero di GPU accatastate sulla "bancarella" del venditore, immagini che fanno drizzare i capelli se si pensa alla situazione di qualche mese fa.

Del resto, dopo il cosiddetto "criptoinverno" del mining di Ethereum abbiamo assistito a un consistente aumento della disponibilità di schede video che ha portato a una contrazione dei prezzi, oggi più che mai vicini alle cifre di listino.

Il continuo drop di valore delle cryptovalute ha ulteriormente accelerato il ritorno della disponibilità, ma l'inflazione che sta attanagliando le economie mondiali sta nuovamente complicando le cose. Molti possibili acquirenti si trovano in una situazione economica precaria e temono per i costi energetici, quindi sono meno propensi ad investire in beni secondari come i componenti informatici.

Per questo gli stock di schede video continuano a crescere e si prevede un'ulteriore contrazione dei prezzi nei prossimi mesi.

I maggiori produttori di GPU a livello globale hanno confermato il calo della domanda con la pubblicazione dei report finanziari relativi agli ultimi mesi. Persino Nvidia, il più grande produttore di GPU in assoluto, prevede un netto calo delle vendite di GPU gaming e professionali nel trimestre in corso.

Tuttavia, sembra che l'azienda stia ottenendo buoni risultati con le sue GeForce RTX 4090 e sta vendendo un buon numero di acceleratori grafici anche sul mercato cinese, probabilmente in vista delle sanzioni USA che colpiranno la Cina nel 2023.

Di certo non è un bel periodo per investire su una nuova GPU, visti i prezzi che comunque rimangono fuori dalla portata di molti, ma se non volete necessariamente l'ultimo modello vi consigliamo di dare un'occhiata all'usato, potreste trovare qualche scheda video recente a prezzi davvero convenienti.