Samsung The Frame, arrivano gli sfondi dedicati ai classici Xbox

Samsung The Frame è un TV di design ispirato al mondo dell'arte che dispone della modalità "Art", una funzione grazie alla quale è possibile scegliere migliaia di sfondi tra una miriade di opere d'arte provenienti da tutto il mondo e appartenenti alle diverse epoche storiche.

Di recente Samsung ha annunciato la collaborazione con Microsoft che porterà nel catalogo di The Frame un buon numero di sfondi e artwork dedicati ai più celebri titoli Xbox.

La collezione dedicata a Xbox comprende sfondi dedicati a Halo, BioShock e The Elder Scrolls: Skyrim, e vi permette di trasformare lo schermo QLED di The Frame in un quadro dedicato al vostro titolo preferito.

Le immagini sono in risoluzione 4K, anche se per il modello da 32" sarà sufficiente scaricare la versione Full HD, e saranno disponibili gratuitamente sul The Frame Art Store dal mese di luglio, anche se non sappiamo con precisone quando.

La nuova collezione di sfondi dedicati ai giochi Xbox nasce per celebrare il ventesimo anniversario della console lanciata nell'ormai lontano 15 Novembre 2001.

Siamo certi che nei prossimi mesi il catalogo di sfondi dedicati ai giochi si amplierà ulteriormente, magari con qualche sfondo dedicato al nuovo Halo Infinite, che dovrebbe arrivare il prossimo 15 novembre per festeggiare la ricorrenza.

Abbinamento azzeccato

L'idea di utilizzare una televisione di design come The Frame con gli sfondi futuristici della serie Halo potrebbe porre qualche dubbio nella mente di coloro che associano l'arte ai classici, ma chi apprezza la linea sobria e minimale di The Frame e ama i titoli Xbox sarà contento di poter abbinare le due cose.

Certo, The frame non è un TV gaming, ma questo non vuol dire che tra i suoi possessori non ci sia qualche appassionato che sarà contento dei nuovi sfondi dedicati ai titoli Xbox (come chi scrive, ad esempio).