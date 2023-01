Samsung svela la data di uscita del nuovo Galaxy S23

La speculazione circa la data di lancio dei nuovi smartphone Samsung ha appena assunto una dimensione più concreta, come riferito da SamMobile. Sebbene l’azienda coreana non abbia direttamente fatto alcun annuncio, sul sito colombiano di Samsung è comparso un teaser per il prossimo evento Galaxy Unpacked, la cui data è fissata per mercoledì 1° febbraio.

Il giorno combacia perfettamente con quanto annunciato dai numerosi leak che si sono susseguiti negli ultimi mesi, rinforzando ulteriormente la convinzione che la data sia corretta. In termini di novità, l’evento potrebbe non portare sorprese con sé e limitarsi a confermare quanto già si sa su Galaxy S23, Galaxy S23 Plus e Galaxy S23 Ultra.

I nuovi modelli seguiranno il design di Galaxy S22 Ultra con un modulo fotografico sul retro rialzato ed in evidenza. Le varianti cromatiche dovrebbero essere quattro: verde; nero; lilla e bianco. Inoltre, la qualità degli scatti in condizioni di scarsa luminosità dovrebbe ricevere un netto miglioramento.

Analisi: il mercato degli smartphone nel 2023

Per quanto riguarda il mercato degli smartphone del 2023, sembra che non ci saranno variazioni significative con il 2022. L’anno viene inaugurato da Samsung con la sua nuova serie che potrebbe definire lo standard a cui gli altri produttori dovranno adeguarsi.

Successivamente dovrebbe scattare il confronto tra Apple e Google che, come durante l’anno appena trascorso, potrebbero introdurre nel mercato i loro prodotti in periodi vicini riproponendo la sfida tra iPhone 14 e Pixel 7.

Difficilmente Samsung sconvolgerà il pubblico offrendo un Galaxy S23 più economico e meno carico di funzioni superflue, come ci siamo augurati in un precedente articolo. Dunque, quando iPhone 15 e Pixel 8 saranno annunciati, Galaxy S23 sarà già avanti di sette mesi o resterà indietro?