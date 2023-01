Samsung svela i prezzi del nuovo TV QD-OLED da 77 pollici (per sbaglio)

La nuova gamma di televisori Samsung S95C OLED si prepara a fare il suo debutto e includerà modelli di grandi dimensioni, fino a un massimo di 77 pollici. Non ci sono ancora informazioni dettagliate o indiscrezioni in merito alla data di uscita, ma il prezzo è stato di recente fatto trapelare per errore dall'azienda stessa.

Questo è comparso nel sito web ufficiale statunitense, dove proprio il modello più grande da 77 pollici appariva come risultato a seguito della ricerca della parola "OLED". Nonostante la scheda del televisore non fosse disponibile, dato che una volta fatto clic sulla voce veniva restituito il messaggio "Pagina non trovata", il prezzo compariva comunque insieme nell'elenco dei risultati, rivelando che questo si attesterà sui 4.499$ (circa 4.139€ al cambio).

Samsung S95C utilizza la tecnologia Quantum HDR OLED+, offrendo 4 porte HDMI 2.1, la possibilità di gestire segnali fino a 144Hz, nonché la compatibilità con i formati HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming e HLG. La luminosità di picco è di 1300nit con bianco al 10%, mentre a pieno schermo si arriva a 250nit. Continua a mancare il Dolby Vision, mentre è invece confermato il Dolby Atmos.

(Image credit: Samsung)

Il prezzo sembra a ogni modo essere il più alto della gamma, bisognerà quindi attendere ancora per conoscere le cifre sicuramente più basse dei modelli più piccoli da 65 e 55 pollici. Rimane infatti ancora sconosciuto il prezzo del modello S90C, anch'esso da 77 pollici, nonché il resto delle varianti equipaggiate con pannello QD-OLED di Samsung, previste per quest'anno.

La differenza tra l'S95C e l'S90C dovrebbe principalmente risiedere nella funzione Samsung One Connect box, assente sul secondo modello, oltre che l'utilizzo di OTS Lite invece che dell'OTS Plus Sound presente nel modello più costoso, con 4.2.2 canali accompagnati dalla tecnologia Object Tracking Sound. S95C è inoltre molto più sottile, con uno spessore di soli 12mm, uniforme su tutto il retro.

Per il resto, non rimane ovviamente che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Samsung per quanto riguarda il prezzo per il nostro paese e la data di disponibilità ufficiale, anche per gli altri televisori.

Fonte: Gizmochina