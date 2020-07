Samsung Q90R disponibile con uno sconto del 46%: risparmierete ben 2300 euro

Samsung Q90R (75") in offerta su ePrice a 2700 euro Samsung Q90R è in offerta su ePrice con uno sconto del 46% per un risparmio di ben 2300 euro sul prezzo di listino. Se cercate un TV per il vostro sistema home cinema, questa è un'offerta imperdibile. Samsung Q90R è stato il televisore QLED di punta per il 2019 del colosso coreano, nonché un dispositivo straordinario; è in grado di competere con i migliori modelli OLED ed è superiore anche a molti di questi. La luminosità di picco supera i 2000 nit, quindi anche se lo posizionerete in una stanza molto luminosa, potrete comunque apprezzare immagini chiare e vibranti. Quest'impareggiabile luminosità è uno dei principali vantaggi dei TV QLED sui modelli OLED. E non finisce qui, grazie alle 480 zone di local dimming, il televisore offre una gestione della luce molto accurata al fine di evitare episodi di blooming. L'upscaling di contenuti a bassa definizione è sorprendente e la visione di contenuti 4K HDR toglie il fiato.Vedi offerta

La principale differenza dai TV LCD di fascia bassa risiede nella qualità del contrasto. Le zone più scure dell'immagine rimangono ricche di dettagli e non dovrete più scendere a compromessi o giostrarvi nel cercare delle impostazioni d'immagine che possano compensare la qualità del TV.

Il software è il migliore in circolazione: è ricco di app (Netflix, Amazon Prime Video, Now TV, etc.), è molto reattivo e offre ampi margini di personalizzazione.

Il televisore si presta bene anche per il gaming, infatti è disponibile una Game Mode che porta l'input lag a circa 14 ms; supporta anche le tecnologie VRR (Variable Refresh Rate) che riducono gli artefatti visivi e l'Auto Low Latency Mode (ALLM) che attiva automaticamente la Game Mode.

Samsung Q90R offre immagini superlative, ma presenta comunque dei difetti. Il comparto audio da 60 W offre un suono di buon livello, ma non idoneo alla qualità video. Per questo motivo, vi consigliamo di abbinarvi una soundbar o un impianto audio degno di questo TV.

Altri televisori da prendere in considerazione:

Samsung Q70R

Samsung Q70R (49 pollici) è in offerta su ePrice a 600 euro, con uno sconto del 46% (risparmiate 511 euro). Era stato il televisore Samsung QLED di fascia media del 2019. Purtroppo, il modello in promozione monta un pannello da 49 pollici, ma è anche vero che con 600 euro, potete portarvi a casa un prodotto notevole.

La qualità video è leggermente inferiore rispetto a quella offerta dal Q90R, mentre il comparto audio lascia a desiderare. Detto questo, non c'è paragone rispetto ai tipici TV LCD 4K HDR che trovate spesso in offerta online o sui volantini. La tecnologia QLED è un mondo a parte.

LG CX

(Image credit: LG)

LG CX (65 pollici) è disponibile su Mediaworld a 2799 euro. È un televisore OLED di fascia media e, rispetto al C9 dello scorso anno, offre una qualità video superiore grazie al nuovo processore α9 Gen3.

Il televisore offre immagini mozzafiato e supporta gli standard HDR10, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos. È un ottimo dispositivo anche per i gamer: giocando a 1080p e 60 fps e con VRR (Variable Refresh Rate) attivo, si può raggiungere uno straordinario valore di input lag di soli 6 ms.

Inoltre, supporta le tecnologie AMD Free Sync, Nvidia G-Sync e Automatic Low Latency Mode (ALLM). Il comparto audio è leggermente migliorato rispetto a quello del predecessore.

Philips 804

(Image credit: Philips)

Philips 804 (65 pollici) è in vendita su Euronics a 1899 euro (sconto del 29,6%, per un risparmio di 800 euro). Il marchio Philips è poco conosciuto in Italia, ma questo TV OLED è a dir poco fantastico.

Ha ricevuto ben 9 riconoscimenti internazionali ed è considerato dagli addetti ai lavori il miglior TV OLED entry-level. Ciò non sorprende considerato il supporto agli standard HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision e Dolby Atmos; qualunque contenuto selezionerete, qualunque app di streaming aprirete, il pannello riprodurrà immagini spettacolari.

La funzione Ambilight, uno dei tratti caratteristici dei televisori Philips, permette di immergersi al meglio nell'atmosfera del film, proiettando i colori dello schermo sulla parete in tempo reale. Il software TV è Android 9, mentre l'upscaling è di buon livello.