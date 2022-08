Samsung Galaxy Watch 5 e 5 Pro, nuovi render li mostrano da ogni angolazione

The Samsung Galaxy Watch 4 and the Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Abbiamo sentito molte indiscrezioni su Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro, e non vediamo l'ora che arrivi il giorno della presentazione degli smartwatch Galaxy di nuova generazione, prevista per il 10 agosto.

Grazie ad alcune immagini condivise da 91mobiles (opens in new tab), possiamo vedere i render di entrambi gli smartwatch in cinque colori diversi.

I render sono in linea con altre immagini viste in precedenza, ma in aggiunta mostrano gli smartwatch da nuove angolature. Nonostante il design non cambi molto rispetto ai predecessori, possiamo aspettarci delle rifiniture sotto alcuni aspetti.

Colori e batteria

A quanto pare, la variante Pro sarà presente almeno in due colori, nero e grigio. La variante standard invece viene mostrata nei colori nero, oro rosa e una sfumatura simile al nuovo Bora Purple della serie Galaxy S22-

Secondo altre indiscrezioni recenti, i nuovi smartwatch avranno più o meno lo stesso prezzo dei modelli attualmente in commercio. La versione Pro (l'anno scorso conosciuta come versione Classic) dovrebbe avere una batteria più prestante.

Le immagini confermerebbero anche un'altra indiscrezione trapelata in precedenza: la ghiera girevole del Galaxy Watch 4 Classic non ci sarà più dopo la transizione al Galaxy Watch 5 Pro, il che è un peccato dato che si trattava di una funzione molto utile.