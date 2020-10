Samsung Galaxy Tab S7 non sarà all'altezza del nuovo iPad Air: ecco perchè

Sono trapelate ormai molte indiscrezioni riguardo le specifiche di Samsung Galaxy Tab S7, ma secondo gli ultimi rumor sembrerebbe che al tablet mancherà una funzione chiave.

Sammobile afferma che il Tab S7 sarà sprovvisto di sensore per le impronte digitali integrato nel display, una funzione che invece dovrebbe essere presente su Galaxy Tab S7 Plus.

I sensori per le impronte digitali integrati nel display si trovano ormai su molti smartphone, ma lo stesso non si può dire per i tablet. Si dice che anche il prossimo iPad Air 4 ne avrà uno, e se le ultime indiscrezioni si riveleranno corrette questo significherebbe che il nuovo iPad avrà una marcia in più rispetto a Galaxy Tab S7.

Chi arriva secondo?

La fonte di Sammobile afferma che Samsung Galaxy Tab S7 Plus, a differenza del fratello minore avrà un sensore per le impronte digitali integrato nel display. Chi ritiene questa una funzione indispensabile, quindi, dovrà per forza scegliere un tablet dal prezzo più alto.

Non ci saremmo aspettati che i due tablet presentassero molte differenze a parte le dimensioni, ma se queste indiscrezioni si riveleranno fondate allora sarà chiaro che Samsung ha ritenuto opportuno fare una distinzione più chiara dal punto di vista delle specifiche.

Galaxy Tab S7 e S7 Plus dovrebbero debuttare il 5 agosto insieme a Galaxy Note 20, quindi non manca molto al momento in cui scopriremo la verità.