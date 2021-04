Samsung Galaxy Tab S7 Lite, il prossimo rivale di iPad si mostra in un nuovo leak

L'annuncio del nuovo Samsung Galaxy Tab S7 Lite è ormai imminente e secondo i leak, sarà una versione mid-range del Galaxy Tab S7, nonché successore del Galaxy Tab S6 Lite. Quest'ultimo aspetto è alquanto sensato, dal momento che abbiamo appena intercettato alcuni rendering del Tab S7 Lite in nuovo leak, e c'è molto in comune con il modello dell'anno scorso.

Le immagini arrivano dal leaker Evan Blass, che si è sempre dimostrato molto attendibile. A quanto pare, si tratta di immagini promozionali del tablet, provenienti proprio da Samsung, insieme ad alcune informazioni sulle componenti interne.

Secondo Blass, il tablet sarà dotato del chipset di fascia mid-range Snapdragon 750G, che abbiamo visto anche a bordo di prodotti come TCL 20 Pro 5G e Samsung Galaxy A52 5G. Si tratta di processore abbastanza buono per i dispositivi di fascia media, sebbene non raggiunga la potenza offerta dal chipset del modello Galaxy Tab S7.

Solitamente, i tablet Samsung al di fuori della fascia premium non brillano in termini di potenza di calcolo, e se S7 Lite ambisce a tenere testa agli iPad entry-level, necessita di un po' di muscoli in più.

Ecco le immagini

Le immagini della parte anteriore di Samsung Galaxy Tab S7 Lite mostrano cornici piuttosto spesse, con la fotocamera spostata sul bordo più lungo dello schermo.

Il rendering del retro mostra un'altra novità rispetto al Tab S6 Lite, dato che le fotocamere ora sono due. Non sappiamo molto sull'obiettivo secondario, ma potrebbe essere un sensore di profondità o un grandangolare.

Il design sembra un po' meno prestigioso rispetto a Galaxy Tab S7, ma non deve stupire data la fascia di appartenenza. E, considerati design e componenti, il S7 Lite potrebbe essere molto più potente del modello S6 Lite, una buona notizia per gli estimatori della serie.

Non sappiamo ancora quando verrà annunciato il nuovo Samsung Galaxy Tab S7 Lite e l'evento Samsung del 28 aprile potrebbe non riguardare affatto i tablet. In ogni caso, restate sulle nostre frequenze per tutte le notizie e le indiscrezioni dell'ultimo minuto.