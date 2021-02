Samsung Galaxy Tab S7 Lite è in arrivo: trapelate alcune delle specifiche

Erano già trapelate alcune indiscrezioni riguardo l'arrivo del Samsung Galaxy Tab S7 Lite, una versione più economica del Galaxy Tab S7, e ora abbiamo un'anteprima di come potrebbe essere.

Su Geekbench è stata trovata traccia di un tablet con numero di modello SM-T736B, insieme ai risultati dei test.

Il numero di modello è molto simile a quelli di Galaxy Tab S7 e S7 Pro (SM-T870 e SM-T876B), quindi sembra probabile che il nuovo tablet ancora inedito sia proprio Galaxy Tab S7 Lite.

Tra le informazioni non viene menzionato il processore. Si dice che Galaxy Tab S7 Lite potrebbe montare lo Snapdragon 750G, ma non ci sono prove a supporto di questa teoria. L'unica cosa certa è che si tratta di un SoC prodotto da Qualcomm.

Il tablet ha 4 GB di RAM, ma anche questa specifica potrebbe non essere ancora confermata per il prodotto finale che verrà commercializzato.

I risultati del benchmark

Il presunto Galaxy Tab S7 Lite ha totalizzato 650 punti in single-core e 1694 punti in multi-core. Il primo punteggio si riferisce alle operazioni più semplici, come la navigazione sui social network, mentre il punteggio multi-core riguarda processi più complessi, come il gaming e l'elaborazione video.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite aveva segnato un punteggio di 1313 in multi-core, quindi pare che il nuovo Tab S7 presenterà dei miglioramenti rispetto al vecchio modello. Galaxy Tab S7 però aveva totalizzato 3227 punti, ossia quasi il doppio.

I punteggi di benchmark che si riferiscono a prodotti non ancora usciti non sono affidabili, e le cose potrebbero cambiare per il prodotto finito destinato alla vendita, quindi vi consigliamo di prendere queste indiscrezioni con la dovuta cautela.

Via Gizchina