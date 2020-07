Samsung Galaxy Tab S7 è in dirittura d’arrivo, e non è solo. Ecco com’è

Samsung Galaxy Tab S7 potrebbe essere presentato il 22 luglio, ossia tra poco più di una settimana dalla data in cui scriviamo. Seguendo il trend degli ultimi mesi che ha visto sempre meno eventi dal vivo per la presentazione dei nuovi prodotti, è probabile che l’azienda non organizzi un evento ma faccia semplicemente un comunicato stampa per annunciare l’arrivo sul mercato dell’ultima versione del suo tablet di punta.

In realtà i tablet sarebbero due, come avevamo già avuto modo di constatare , il primo è quello standard e sarà l’aggiornamento diretto di Galaxy S6 Tab, mentre l’omologo Galaxy Tab S7+ sarà un modello totalmente nuovo e cercherà di contrastare la versione più grande di Apple iPad, quella da 12.9 pollici. ll noto tipster Evan Blass ha condiviso un rendering ufficiale del Galaxy Tab S7.

Il nuovo rendering non si limita a mostrare solo l'aspetto del tablet, ma permette di dare uno sguardo anche la S Pen e alla tastiera cover. Come si può vedere, l’aspetto del tablet è moderno, grazie ai bordi sottili. È molto probabile che il dispositivo venga dotato della S Pen in bundle e che la tastiera cover sia venduto come accessorio opzionale, dato che offrirla in dotazione farebbe solo aumentare il prezzo di listino. La cover sarà fornita di piedini magnetici che consentiranno di attaccarla al tablet.

Specifiche di Samsung Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S7, come da tradizione, avrà uno schermo Super-AMOLED che crescerà di taglia rispetto al vecchio modello arrivando fino a 11,4 pollici, e sembra che supporterà la risoluzione quad HD+ e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il dispositivo monta l'ultima piattaforma mobile Snapdragon 865+, rispetto alla 855 di cui era dotato Galaxy Tab 6. Il sistema operativo sarà Android 10, con interfaccia One UI 2.5. È probabile che questo modello ospiti una batteria da 7.760 mAh e abbia la funzionalità di ricarica rapida. Probabilmente sarà dotato di 8 GB di RAM e avrà fino a 256 GB di archiviazione nativa.



Galaxy Tab S7+ sarà più grande, mostrerà un display S-AMOLED da 12,4 pollici e sarà anch’esso dotato del SoC Snapdragon 865 Plus. Essendo più grande si presume che possa ospitare una batteria da 10.090 mAh. Il comparto fotografico sarà a doppia fotocamera (13 + 5 megapixel). Al momento, non abbiamo tuttavia indicazione sul prezzo di questo atteso modello, ma crediamo che ci sarà un aumento, anche se non abbiamo modo di ipotizzare di che entità. Galaxy Tab S6 è stato un grande balzo in avanti nella famiglia dei tablet Samsung ed anche l’unico modello Android capace di impensierire Apple.



Tuttavia l’azienda di Cupertino sotto questo aspetto è inavvicinabile per offerta e non sta certo a guardare la concorrenza farsi avanti. Apple propone periodicamente nuovi modelli e aggiornamenti consistenti del suo sistema operativo, iPadOS che adesso è specifico per i tablet, al contrario del tanto amato-odiato Android, molto più generalista e meno efficace quando installato su dispositivi più grandi di uno smartphone. Speriamo che in futuro ci siano novità anche in questo senso.