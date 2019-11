Samsung Galaxy Tab S6 è un degno rivale di iPad Pro

Samsung fino ad oggi non è mai riuscita a combattere Apple ad armi pari nel settore dei tablet premium. La gamma degli iPad Pro ad oggi non ha rivali degni di nota e merita la posizione di miglior tablet. Ora però Samsung cerca di recuperare terreno con il Galaxy Tab S6.

Come sua consuetudine, Galaxy Tab S6 è un aggiornamento del predecessore Galaxy Tab S4 (visto che Samsung ha saltato S5).

Samsung Galaxy Tab S6 ha uno schermo Super AMOLED da 10.5 pollici per una visualizzazione top.

Si tratta di uno dei primi tablet forniti di due fotocamere. La principale ha un sensore da 13 MP ed è affiancata da una seconda lente grandangolare da 5MP. La fotocamera anteriore ha un sensore da 8MP.

La batteria da 7,040mAh battery è compatibile con la ricarica veloce. Si tratta di una batteria appropriata per un tablet che permetterà di usarlo a lungo prima di doverlo ricaricare.

Il chipset è uno Snapdragon 855 chipset, il più veloce oggi disponibile, e sono perciò assicurate prestazioni top sia nelle app lavorative che con i giochi o i multimedia.

Tutto compreso

Una delle caratteristiche della linea Galaxy Tab S è l'integrazione con la pennina S Pen, che è fornita in dotazione al contrario di quello che avviene con la Apple Pencil e gli iPad. Sul tab c'è anche un alloggiamento per la pennina che serve anche per ricaricarla.

Manca però qualcosa, sul modello precedente era presente l'uscita audio da 3,5 mm mentre ora Samsung ha deciso di toglierla costringendo gli utenti a usare auricolari wireless.

Il Samsung Galaxy Tab 6 sarà in commercio dal prossimo 6 settembre. Samsung ha indicato un prezzo di 649 dollari, che saranno probabilmente 650-700 euro, con 128GB di memoria.

Lo si potrà prenotare sul sito di Samsung a partire dal prossimo 23 agosto in versione Wi-Fi, mentre la versione LTE, che costerà di più, dovrebbe arrivare più avanti nel corso dell'anno. Il prezzo di questa versione non è stato comunicato.

La data di uscita è ancora lontana, ma nel frattempo potremo vedere i Samsung Galaxy Note 10 che saranno presentati il 7 agosto.