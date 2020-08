Samsung Galaxy S30 potrebbe chiamarsi Galaxy S21

Dopo il Galaxy S10, pensavamo che sarebbe arrivato il Galaxy S11 e invece è arrivato il Samsung Galaxy S20. Oggi molti pensano che il top di gamma del 2021 sarà il Samsung Galaxy S30, ma un leaker piuttosto affidabile sostiene che si chiamerà invece Samsung Galaxy S21.

Il leaker in questione è @UniverseIce, che in effetti ha già diffuso, in passato, informazioni non ufficiali che poi si sono rivelate corrette, soprattutto riguardo ai prodotti Samsung. Fu il primo, infatti, a prevedere correttamente il nome del Samsung Galaxy S20.

In un suo recente tweet, @UniverseIce si limita a scrivere "Galaxy S21 Project U". La prima parte del testo è chiaramente il nome del prossimo top di gamma Samsung, mentre la seconda non è altrettanto chiara.

Non sembra essere il nome in codice usato internamente da Samsung, se non altro perché l'azienda finora ha usato nomi legati con la Storia dell'Arte. La U potrebbe riferirsi al Galaxy S21 "Ultra" ma non ne possiamo essere certi.

In un altro tweet la stessa fonte suggerisce che lo smartphone avrà una fotocamera principale da 108MP, come quella del Samsung Galaxy S20 Ultra, ma in una versione migliorata, forse con un sensore più grande o fotositi di maggiori dimensioni, per raccogliere più luce.

Galaxy S21, cosa ci dice il nome?

Il nome Samsung Galaxy S21 / S30 non ci dice granché, ma ci sono appassionati che possono discutere a lungo anche su un dettaglio apparentemente semplice come questo. Un dibattito alimentato dal fatto che molti produttori sono inclini a cambiare politica spesso, quando si tratta di nomi.

Galaxy S21 Ultra,Still 108MP, the sensor is the successor to HM1August 19, 2020

Si era ipotizzato che Samsung fosse passata da S10 a S20 perché l'anno di uscita è il 2020, ma pochi si aspettavano che l'azienda avrebbe continuato in ordine da quel punto. Se il tweet è corretto, pare invece che sarà così.

Di contro, "S21" suona meno imponente come nome rispetto a "S30"; dà l'idea di un piccolo passo avanti piuttosto che di una nuova generazione. D'altro canto Samsung ha già usato il numero 21, nel suo Samsung Galaxy A21, un modello economico.

In ogni caso, per quanto la fonte sia affidabile, si tratta di una sola voce. La prenderemo più seriamente se e quando altre fonti confermeranno che il prossimo smartphone si chiamerà Galaxy S21 invece di Galaxy S30. Per avere una conferma definitiva da parte di Samsung, comunque, dovremo attendere l'inizio del 2021, quando lo smartphone sarà ufficialmente presentato.