Samsung Galaxy S22: una fotografia trapelata svela le tre varianti

Le informazioni riguardanti l'attesa gamma Samsung Galaxy S22 sono giunte al loro apice con delle immagini dal vivo che mostrano le tre varianti. Le fotografie provengono da un rivenditore di accessori britannico. (Fonte: GSM Arena)

Quanto emerso si allinea ancora una volta con i rumor precedenti riguardo l'aspetto dei dispositivi, confermando le dimensioni del display per le tre varianti che saranno rispettivamente di 6.06 pollici per S22 standard, 6.55 pollici per S22 Plus e 6.8 pollici per S22 Ultra.

Immagine 1 di 2 (Image credit: Mobile Fun / GSMArena) Immagine 2 di 2 (Image credit: Mobile Fun / GSMArena)

Come anticipato in precedenza, Galaxy S22 Ultra ha un design molto diverso rispetto a S21 Ultra e agli altri modelli della gamma S22. Richiamando molto la serie Note 20, presenta angoli meno arrotondati e integra la S Pen.

Potete notare le differenze tramite un confronto diretto nell'immagine sotto.

(Image credit: Mobile Fun / GSMArena)

MobileFun ha anche rivelato che la S Pen sarà disponibile in quattro colorazioni: nero, bianco, verde e rosso scuro.

La stilo Samsung è comparsa anche su un poster di Samsung Galaxy S22 Ultra trapelato ieri, dove era visibile una S Pen con una punta rossa abbinata al colore dello smartphone.

Se da un lato è bello vedere delle funzionalità caratteristiche della gamma Note arricchire la serie Galaxy nel modello Ultra, è anche vero che parte di quella esclusività potrebbe andare persa, anche se ciò potrebbe non essere necessariamente un male.



Non resta che aspettare il lancio per scoprirlo.