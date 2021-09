Samsung Galaxy S22 Ultra sarà una versione rivista e corretta del Note 21

Anche se Samsung Galaxy Note 21 è stato cancellato, i fan degli smartphone Samsung compatibili con il pennino non rimarranno delusi: secondo le ultime indiscrezioni, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà dotato dello slot per riporre S Pen. In questo si differenzierebbe da Galaxy S21 Ultra, che supporta l'uso del pennino ma non presenta il foro per metterlo via.

Il leak arriva da Ice Universe, che ha scritto un post su Weibo affermando che "S22 è diventata la serie Note, con S Pen integrata". Se questo fosse vero, il corpo dello smartphone presenterebbe un vero e proprio foro per riporre S Pen quando non la si sta utilizzando.

Ice Universe ha aggiunto che lo smartphone sarà esteticamente simile a Galaxy Note 20 Ultra, ma non è chiaro a cosa alluda esattamente - forse ai bordi più squadrati. Inoltre, secondo il leaker la batteria sarà da 5.000mAh.

Non è stato aggiunto nulla su Galaxy S22 e S22 Plus, che probabilmente non supporteranno l'uso del pennino come sulla serie Galaxy S21.