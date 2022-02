Samsung Galaxy S22 Ultra, abbiamo testato la ricarica da 45W (e va benone)

Nonostante le critiche circolate di recente e rivolte al sistema di ricarica dei nuovi Samsung Galaxy S22, abbiamo svolto un test con il caricabatterie dedicato a Galaxy S22 Ultra ottenendo risultati decisamente positivi.

Per il test abbiamo utilizzato un caricatore Samsung da 45W che, per scelta del produttore, non è compreso nella confezione e viene venduto separatamente a un prezzo di 49,99€.

Samsung Galaxy S22 Ultra Caricabatterie da 45W (Image credit: Unieuro)

Samsung Galaxy S22 Ultra ha una batteria da 5000mAh che gli permette di arrivare a fine giornata con un utilizzo misto.

Per provare il caricabatterie da 45W che Samsung ci ha spedito, abbiamo portato la batteria al 27% dopo averlo utilizzato in modo intensivo per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S22 Ultra Caricabatterie da 45W (Image credit: Future)

Secondo quanto specificato da Samsung, il caricabatterie da 45 W è in grado di raggiungere il 50% di carica in 20 minuti. Nel nostro test abbiamo quindi impostato un timer per verificare quanto dichiarato.

Al termine dei 20 minuti, la ricarica ha soddisfatto le aspettative, arrivando a caricare la batteria di Galaxy S22 Ultra fino al 70% in solo 20 minuti, totalizzando un 47% di carica in più durante tutto l'intervallo di tempo.

Samsung Galaxy S22 Ultra Caricabatterie da 45W (Image credit: Future)

Dopo la ricarica, sia il caricabatterie che lo smartphone si sono riscaldati notevolmente per via della potenza. L'acquisto del caricabatterie da 45W si rivela ad ogni modo un buon investimento per chi è spesso in movimento e utilizza molto il telefono.

È però un peccato che questo non sia incluso nella confezione, considerata la fascia di prezzo a cui appartiene Samsung Galaxy S22 Ultra.