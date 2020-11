Samsung Galaxy S21 si potrà sbloccare con la voce

SamMobile ha riferito che Samsung potrebbe implementare una funzione su Samsung Galaxy S21 che vi permetterà di sbloccarlo tramite il suono della voce. Tutto ciò sarà possibile grazie all'assistente vocale Bixby, ma al momento non sono emersi ulteriori dettagli sul funzionamento.

Forse si potrà impostare una password vocale, un metodo funzionale ma piuttosto bizzarro da utilizzare in pubblico, soprattutto considerando il livello veramente basso di sicurezza. L'opzione più plausibile è che lo smartphone riconscerà la vostra voce, un metodo migliore rispetto al precedente ma comunque meno sicuro dell'impronta digitale o del riconoscimento facciale.

Non riusciamo neanche a capire ancora l'effettiva utilità di questa funzione. Ci sono sicuramente situazioni in cui la possibilità di sbloccare lo smartphone senza utilizzare le mani è utile, ma nella maggioranza dei casi uno dei metodi tradizionali è senz'altro preferibile.

Abbiamo già visto alcuni render trapelati della serie Samsung Galaxy S21, ma ora grazie a una nuova indiscrezione abbiamo visto l'aspetto che potrebbe avere Galaxy S21 con la cover, e non ci piace per niente.

I render in questione sono stati condivisi da @UniverseIce (un leaker con una buona reputazione), e mostrano uno smartphone che potrebbe essere Galaxy S21 o Galaxy S21 Plus protetto da una custodia. Come potete vedere dalle immagini, il foro della cover per le fotocamere ha un aspetto piuttosto bizzarro a causa della forma del comparto fotografico.

Il problema potrebbe essere aggirato con un foro sulle cover più grande ma dalla forma regolare, ma questo implicherebbe anche un livello di protezione inferiore.

Le immagini potrebbero non essere vere, ma ritraggono uno smartphone in linea con le caratteristiche trapelate precedentemente. Samsung Galaxy S21 Ultra, che dovrebbe avere un comparto fotografico di dimensioni maggiori, probabilmente non avrà questo problema.

Queste immagini mostrano anche il design a tutto schermo di Galaxy S21, con la fotocamera frontale inserita in un foro sul display.

Presto ne sapremo di più su cosa sta architettando Samsung. Samsung Galaxy S21 potrebbe uscire già nei primi giorni di gennaio, quindi state in guardia!

Via GSMArena