Samsung Galaxy S21 sarà notevolmente diverso rispetto ai Galaxy precedenti

A partire dalla serie Galaxy S6, Samsung ha utilizzato lo schermo curvo per distinguere i suoi smartphone dagli altri sul mercato. Le cose però potrebbero cambiare con l'arrivo di Samsung Galaxy S21.

Secondo le ultime indiscrezioni di Ice Universe, una fonte spesso affidabile sul tema, alcune versioni di prova dello smartphone prodotte da Samsung hanno il display piatto.

Ice Universe ha confermato che sono state prodotte delle versioni di prova sia di Galaxy S21 che di Galaxy S21 Plus, ma non di Galaxy S21 Ultra, il cui design potrebbe essere diverso.

I firmly believe that the S21 and S21 are flat screens. They have been trial-produced. If they are changed to curved screens now, the S21 series will be postponed at least until the end of February. This is impossible. https://t.co/4ZrPuTrUpgNovember 24, 2020